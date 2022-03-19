В Киеве сегодня работают магазины, аптеки, транспорт, открыто два моста, — КГГА
«Как тебя не любить, Киев мой!». Иллюстративное фото из открытых источников
Власти столицы сообщают, что ночь на 19 марта прошла спокойно и сейчас работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели, предоставляются все коммунальные услуги.
Также в столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины и другие заведения. Постепенно возобновляют работу мини-ярмарки и столичные рынки.
Всю информацию можно узнать на официальных сайтах города и в приложении «Киев Цифровой».
«Для сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкие мосты. Традиционно обращаюсь к водителям, чтобы пропускали машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью», — сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он напомнил, что в столице работают телефоны доверия, по которым можно получить консультацию профессионального психолога или психотерапевта. Консультации предоставляются бесплатно.
«Если вы не можете справиться с эмоциями и переживаниями, чувствуете потребность в помощи специалиста, не откладывайте это. Позвоните на горячую линию. Напомню, что также работают специалисты для детей и подростков», — сказал Николай Поворозник.
В информационной системе для пациентов Helsi обновили сервис онлайн-консультаций врачей для всех украинцев. Прием проводят врачи всех специальностей: государственных и частных. Все обращения бесплатны. Направление к узкому специалисту не нужно. Для того, чтобы проконсультироваться с врачом, нужно зайти на Helsi, выбрать врача, удобный день и время и дождаться приема.
«Призываю всех быть максимально осторожными. Не выходить из дома без необходимости. Не нарушать правила комендантского часа. Не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Помогайте тем, кто рядом. Итого победим! Слава Украине!» — сказал Николай Поворозник.
18 марта на Софиевской площади с 1,5 миллиона живых тюльпанов выложили Герб Украины. /p>