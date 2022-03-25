В Киеве сегодня работает электричка, открыты Северный и Дарницкий мосты
Символ Киева. Иллюстративное фото из открытых источников
Власти столицы сообщили, что сегодня в городе будет работать вся инфраструктура и столица продолжает жить по военному графику.
Ночь против 25 марта в Киеве прошла спокойно. После завершения комендантского часа город живет в режиме военного времени. Работает инфраструктура города: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели. Горожанам предоставляются все коммунальные услуги.
В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины, мини-ярмарки и столичные рынки.
«Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий мосты. Традиционно обращаюсь к водителям, чтобы пропускали машины скорой помощи и машины с гуманитарной помощью. Напоминаю о работе электрички „Дарница“ — „Святошин“ как альтернативы „красной“ ветке метрополитена»,— сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Всю необходимую информацию можно получить на официальных сайтах городских властей и Киев цифровой».
Первый заместитель председателя КГГА добавил, что из-за пожарной опасности запрещено посещать столичные лесопарковые зоны вне жилых микрорайонов.
«Друзья! Не выходите из дома без необходимости, не нарушайте правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Итого победим! Слава Украине!» — сказал Николай Поворозник.
Несмотря на войну в столице продолжают работать все коммунальные службы. Каждый день киевляне видят мусоровозы, своих дворников, которые невозмутимо собирают на придомовых территориях мусор и расчищают завалы после обстрелов домов, специалистов Киевводоканала и Киевтеплоэнерго, ликвидирующих аварии на сетях. Работают специалисты Управляющих компаний районов, все аварийные службы и контакт-центр 15-51.