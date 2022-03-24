В Киеве с визитом находился министр обороны Литвы
Министр обороны Алексей Резников и литовский коллега Арвидас Анушаускас. Фото со страницы Алексея Резникова
Арвидас Анушаускас — первый иностранный министр обороны, приехавший в украинскую столицу с 24 февраля.
В столице министр обороны Литвы встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и собственными глазами увидел Киев военный.
По словам Алексея Резникова, ему есть сравнить, ведь в декабре 2021Арвидас Анушаускас посещал Киев мирный, предрождественский.
< «Визит моего литовского коллеги — это не просто жест поддержки. Мы от Литвы очень конкретную помощь. Напомню, именно официальный Вильнюс первым передал нам партию ПЗРК Stinger. Еще до полноштабного вторжения. И эта партия сейчас активно используется по назначению»,— отметил Алексей Резников.
Он отметил, что, как уже сотни лет воюет рыцарь на литовском гербе «Погоня», так и мы не устанем гнать российского врага с земли .
На этой неделе делегация сейма Литовской Республики приехала в Киев и встретилась с мэром столицы.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»