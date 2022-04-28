В Киеве с помощью дронов обследуют разгромленные решистами дома
Фото: КГГА
Некоторые дома имеют настолько большие повреждения, что их будут сносить. Если разрушения небольшие — здания будут ремонтироваться.
В Киеве продолжается обследование зданий с наиболее критическими разрушениями. Для обнаружения повреждений применяют дроны.
«Продолжаются обследования домов с самыми критическими разрушениями. Работает государственное предприятие «Научно-исследовательский институт строительного производства». На основе отчетов специалистов будет осуществляться проектирование будущих работ для восстановления жилищ людей»,— сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Также Пантелеев добавил, что некоторые из этих домов будут восстанавливать, а не сносить. «В Киеве с помощью дронов обследуют разгромленные решистами дома» />
Обследование домов. Фото: Фейсбук
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Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»