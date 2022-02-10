В Киеве с помощью дрона проверяет прочность теплосетей
Дрон помогает вовремя выявить аварийные зоны. Фото: КП «Киевтеплоэнерго»
Такая диагностика считается эффективным и точным методом, который помогает проверить состояние тепловых сетей и своевременно отреагировать.
Два года назад в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» — впервые в Украине — внедрили аэро теплосетей. С помощью дрона и тепловизора специалисты обнаруживают повреждения труб.
Дрон детально обследует дымовые трубы, котельные и проводит аэрофотосъемку. После обнаружения потенциально аварийных участков, коммунальщики начинают ремонт объекта.
Пока техника летает над жилищным массивом Отрадный. Сегодня диагностируют сеть, пролегающую под полотном проезжей части. Благодаря этому на проспекте Гузара уже обнаружили аварийный участок и оперативно его отремонтировали.
Коммунальщики рассказывают, что подобный мониторинг проводят с помощью профессионального дрона, скорость которого достигает до 80 км/ч. Летающий «помощник» может подняться на высоту до 120 м.
Такой метод уже успешно применяют во Франции, Дании, Германии и Великобритании. В «Киевтеплоэнерго» говорят, что в этом году обследуют не менее 120 объектов.
«Без привлечения спецтехники и персонала мы обнаруживаем „слабые“ места сетей, планируем их ремонт до того, как произойдет порыв и утечка теплоносителя наверх »,— комментирует директор СП«Киевские тепловые сети» Василий Деревицкий.
Он также добавляет, что прошлой зимой благодаря дрону удалось вовремя избежать отключения тепла и горячей воды в сотнях домах на Дарнице . Тогда летающий «помощник» обнаружил повреждение изоляции и высокий риск прорыва магистральной теплосети в труднодоступном месте. К счастью, коммунальщики успели починить аварийную зону.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»