В Киеве с коронавирусом борются 94-летняя бабушка и 11-месячный младенец
Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Подольском районе — 95 человек. Фото: Минздрав
За последние сутки тест подтвердили у 437 киевлян.
Среди заболевших: 265 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 156 мужчин в возрасте от 18 до 87 года. Обнаружили болезнь и 16 детей — самому младшему ребенку одиннадцать месяцев, а самому старшему — 16 лет. лиц и в Оболонском — 66 человек. К больницам столицы госпитализировали 26 больных коронавирусом и еще 42 человека с подозрением на COVID-19
Выздоровели прошедшие сутки 330 человек. А умерли — 10 человек. Всего за период пандемии в Киеве: 338234 подтверждение новых случаев на COVID-19;
Специалисты отмечают, что коронавирусная болезнь влияет на организм человека с разных сторон и с разной интенсивностью. И хотя прежде всего под прицелом вируса дыхательные пути, однако ковид может поразить и сердечно-сосудистую систему. Поэтому столичные власти
в очередной раз подчеркивают вакцинироваться против COVID-19.
Пока в городе работает разветвленнаясеть вакцинальных пунктов — 157, в частности, 40 — в ТРЦ. К тому же привиться можно и на Патриаршем соборе на левом берегу и в отеле «Национальный».. Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»