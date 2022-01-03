В Киеве с коронавирусом борются 93-летняя бабушка и 24-дневный младенец
Иллюстративное фото спецпроекта Минздрава
За прошедшие сутки в столице положительный тест получили более полутысячи жителей.
Коронавирусная болезнь не отступает. За последние сутки в Киеве подтвердили еще 532 случая заболеваемости. Не справились с вирусом семь жителей.
Заболели прошедшие сутки: 307 женщин и 209 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. В частности, самой старшей пациентке собственно 93 года.
Болеют также 7 девочек от 6 до 17 лет и 9 мальчиков от 24 дней до 17 лет. Среди умерших: четыре женщины от 72 до 80 лет и три 69 до 82 лет. К больницам столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом и 70 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели прошедшие сутки. В целом коронавирус преодолели 314705 жителей столицы.
«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Оболонском районе — 170, в Днепровском — 90, в Шевченковском районе — 84 случаев», Всего за период пандемии в Киеве 8217 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день— 333721.
Врачи напоминают, что наилучший способ уберечься от тяжелого течения заболевания коронавирусом — вакцинация.
Елена ПЕТРИШИН, « Вечерний Киев»