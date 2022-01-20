В Киеве родителям вернули потерянного мальчика и девочку
В Киеве родителям вернули потерянных мальчика и девочку. Фото: прессслужбы Патрульной полиции Киева
Об инцидентах инспекторы сообщили ювенальную превенцию.
Вчера, 19 января около 20 часов, в милицию поступил вызов о том, что на улице Академика Туполева исчез 12-летний мальчик.
На место вызова срочно прибыли правоохранители. Обеспокоенная мать предоставила подробное описание сына и указала возможное местонахождение. Не теряя времени, полицейские обследовали улицу Щербаковскую, где нашли ребенка в одном из магазинов.
Похожий инцидент произошел 20 января, около 1-й ночи, на улице Ефремовой. Заявительница сообщила, что ее дочь не вернулась с прогулки. Мать долгое время безрезультатно пыталась дозвониться ребенку, но она сначала просто не брала трубку, а затем и вообще ее телефон был вне зоны досягаемости. К счастью инспекторы быстро разыскали девушек на улице Чернобыльской и вернули родителям. В обоих случаях патрульные провели профилактические беседы с родителями и их детьми. О событиях инспекторы сообщили работникам ювенальной превенции.
Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям с просьбой следить за своими детьми и их жизнью. >Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»