В Киеве разоблачили очередную схему по введению фейковых сертификатов в «Действие»
Правоохранители изъяли более 1 миллиона 800 тысяч гривен. Фото: столичная прокуратура
Нечистые на руке врачи вводили в электронную систему eHealth ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификаты автоматически формировались в мобильном приложении «Действие».
Организовали схему медработники одной из столичных больниц. Сейчас там продолжаются обыски. За оформление «липовых» международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 врачи брали от четырех до шести тысяч гривен.
Как рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, один из участников группы находил потенциальных клиентов, после чего передавал их данные медицинским работникам. В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации вносились в электронную систему eHealth.
В одной из столичных больниц продолжаются обыски
Полученные от клиентов деньги переводились на счет одного из участников группы, который их обрабатывал и распределял между всеми приспешниками. Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли более 1 миллиона 800 тысяч гривен. Расследование продолжается.
Преступную группу разоблачили следователи Подольского управления полиции совместно с окружной прокуратурой по материалам СБУ.
Похожую схему по изготовлению и продаже международных «коведных» документов столичные правоохранители заблокировали в декабре.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»