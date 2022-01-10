В Киеве разоблачили очередную схему по введению фейковых сертификатов в «Действие»

magictr | 10.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Правоохранители изъяли более 1 миллиона 800 тысяч гривен. Фото: столичная прокуратура

Нечистые на руке врачи вводили в электронную систему eHealth ложные сведения о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификаты автоматически формировались в мобильном приложении «Действие».

Организовали схему медработники одной из столичных больниц. Сейчас там продолжаются обыски. За оформление «липовых» международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 врачи брали от четырех до шести тысяч гривен.

Как рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, один из участников группы находил потенциальных клиентов, после чего передавал их данные медицинским работникам. В дальнейшем сведения о якобы осуществленной вакцинации вносились в электронную систему eHealth.

В одной из столичных больниц продолжаются обыски

Полученные от клиентов деньги переводились на счет одного из участников группы, который их обрабатывал и распределял между всеми приспешниками. Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли более 1 миллиона 800 тысяч гривен. Расследование продолжается.

Преступную группу разоблачили следователи Подольского управления полиции совместно с окружной прокуратурой по материалам СБУ.

Похожую схему по изготовлению и продаже международных «коведных» документов столичные правоохранители заблокировали в декабре.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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