В Киеве разоблачили масштабную схему по введению в «Действие» фейковых сертификатов

magictr | 14.12.2021 | Новости | Комментариев нет

разоблачили масштабную схему по введению у Действия фейковых сертификатов Во время обысков изъяли поддельную медицинскую документацию. Фото: полиция Киева <p>В электронную систему Helsi ежемесячно вводились около двух тысяч ложных сведений о прохождении гражданами вакцинации против коронавируса. После этого COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении «Действие». </p> <p>Столичные следователи совместно с сотрудниками СБУ и под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили группу лиц, которые изготовляли и продавали международные «наводненные» документы. Это — 28-летняя и 41-летняя киевлянки, 58-летний житель столицы и 43-летняя жительница Луганщины.</p> <p>Они производили документацию о вакцинации от коронавирусной болезни без прохождения самой процедуры. Стоимость одного такого «сертификата» составляла от трех до четырех тысяч гривен. Как рассказал <strong>начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев</strong>, частный врач принимал от своей сообщницы заказы на фейковые справки и лично их изготовлял. </p> <p>«Злоумышленник также договорился с директором коммунального медицинского учреждения столицы и с семейным врачом из Луганской области. Женщины имели доступ к электронной системе здравоохранения и вносили ложные сведения о прохождении лицом вакцинации. Кроме того, фигурант заключал с так называемыми клиентами декларации о медицинском обслуживании семейным врачом от своего имени или врачей, которые на него «работают», — рассказал Олег Киселев. </p> <p>По данным столичной прокуратуры, участие в схеме принимали по меньшей мере 10 участников. Следователи столичного главка полиции приступили к производству по трем статьям Уголовного кодекса. За мошенничество, подделку и продажу документов, а также за несанкционированные действия по электронной информации дельцам грозит до пяти лет заключения. Досудебное расследование продолжается.</p> <p>Уголовных дел по подделке «коведных» документов становится все больше. Недавно в Киеве разоблачили медика и работника патрульной полиции, организовавших схему по фейковой вакцинации от COVID-19. Мошенники изготовили фальшивых сертификатов почти на один миллион гривен. Еще раньше за аналогичные преступления задержали гражданина Болгарии и столичного врача. </p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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