В Киеве разоблачили масштабную схему по введению в «Действие» фейковых сертификатов magictr | 14.12.2021 | Новости | Комментариев нет Похожие записи Депутат из Киевщины вошел в состав делегации президента Порошенко во время его визита в Грузию Комментариев нет | Июл 19, 2017 В Таращанском районе огонь охватил двухэтажный дом Комментариев нет | Мар 6, 2019 На Миронівщині отпраздновали Международный день поля (ФОТО) Комментариев нет | Июн 19, 2018 Под суд за украденные носки: в Броварах задержали рецидивиста Комментариев нет | Мар 19, 2018 Об авторе magictr