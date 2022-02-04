В Киеве растет количество больных и умерших от COVID-19
Выздоровели за прошедшие сутки 961 пациент. Фото: Минздрав
В столице за минувшие сутки зафиксировали 2869 случаев заболевания коронавирусом. Это на 432 случая больше, чем накануне.
Растет также и количество смертей среди пациентов с COVID-19. За прошедшие сутки болезнь унесла жизни 18 человек. Накануне от коронавируса умерли 16 пациентов, а еще раньше — 14. Среди умерших за прошедшие сутки: девять женщин от 43 до 96 лет и столько же мужчин от 65 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что за минувшие сутки заболели 1588 женщин в возрасте от 18 до 96 лет и 128 человек . Кроме того, коронавирус диагностировали у 177 девочек от 1 месяца до 17 лет и 183 мальчиков от 1 месяца до 17 лет. 02/unbspkiyevi-zrostaye-kilkist-hvorih-inbsppomerlih-vid-covid-19-3bcca3d.jpg» alt=»В Киеве растет количество больных и умерших от COVID-19″ Статистика заболеваний на 4 февраля
Выздоровели за прошедшие сутки 961 пациент. В больницы столицы госпитализировали 118 больных коронавирусом, а также 188 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 324»,— сообщил Виталий Кличко.
Всего за период пандемии в Киеве от вируса умерли 8558 людей. Подтвержденных случаев заболевания сегодня— 375798. В целом коронавирус преодолели 339658 жителей столицы.
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