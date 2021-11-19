В Киеве рассказали о мужчинах города: статистика
Средний возраст мужчин в Киеве составляет 37,9 лет. Фото: Борис Корпусенко
19 ноября отмечается Международный день мужчин. В Киеве обнародовали статистику о мужчинах за прошлый год, в частности о среднем возрасте и среднемесячной зарплате.
Главное управление статистики в Киеве поделилось данными о мужчинах столицы за 2020 год.
Да, численность мужчин составляет 1,3 млн человек, или 46,1% от постоянного населения.
Средний возраст мужчины составляет 37,9 год, средний возраст при вступлении в брак — 34,24 годы.
Среднемесячная заработная зарплата у мужчин — 18373 гривен.
Международный мужской день ежегодно отмечается 19 ноября с целью признания и празднования культурных, политических и социально-экономических достижений мужчин. Это возможность отметить достижения и вклады юношей и мужчин, в частности за их вклад в развитие нации, союза, общества, общины, семьи, брака и ухода за детьми. Более широкой и конечной целью мероприятия является продвижение основных гуманитарных ценностей.
Целью создания Международного дня мужчин является привлечение внимания к гендерной дискриминации и проблеме неравенства пола. Организаторы праздника делают акцент на сохранении здоровья мужчин, и подчеркивают положительное влияние мужчин на семью и воспитание детей.
Впервые его отпраздновали в 1999 году на островах Тринидад и Тобаго. Сейчас празднуют в Австралии, странах Карибского бассейна, Северной Америки, Европы, Азии, а также ООН и ЮНЕСКО. Признан официальным праздником в более чем 50 странах мира. Джером Тилуксинг, ожививший это событие, выбрал 19 ноября в честь дня рождения своего отца, а также в празднование того, как на эту дату в 1989 году футбольная команда Тринидада и Тобаго объединила страну своими. Тилуксинг пропагандировал Международный мужской день как не просто гендерный день, а день, когда можно решить все вопросы, касающиеся мужчин и парней
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»