В Киеве рассказали, когда дети смогут вернуться в школу
Очное обучение возобновится после спада заболеваемости COVID-19 среди детей. Фото: Борис Корпусенко
Столичные школьники смогут возобновить очное обучение после спада заболеваемости COVID-19 среди детей. В настоящее время суточная заболеваемость среди этой возрастной категории киевлян снизилась.
Решение о введении дистанционного обучения в школах принято комиссией ТЭБ и НСКГГА и базировалось на тех данных, которые ежедневно получали о заболеваемости учащихся. До каникул этот показатель был на уровне около 100 заболеваний на день и тенденция была до роста цифр.
«К этому показателю стоило добавить тех, кто болел бессимптомно, заражая родных и близких. И сами дети, в отличие от предыдущих волн, стали больше болеть в сложной форме, — объяснил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский. — На сегодняшний день мы видим, что суточная заболеваемость среди школьников снизилась, а это свидетельствует о том, что все было сделано правильно. Наблюдаем за динамикой. Как только ситуация улучшится, за парты вернутся прежде всего ученики младшей школы».
Он также отметил, что Киев первый в стране по темпам вакцинации и количеству коек в больницах, подготовленных для тяжелобольных, но даже несмотря это оказался в «красной» карантинной зоне в соответствии с медицинскими показателями, что и вызвало введение соответствующих ограничений.
«Педагоги подошли с максимальной ответственностью, и сегодня вакцинировано 95,5% работников отрасли. В то же время среди остальных киевлян этот показатель значительно ниже. Как свидетельствует практика европейских стран, для стабильной эпидситуации уровень вакцинации населения должен быть не менее 70%. Ведь именно массовая вакцинация — единственный способ остановить распространение вируса и сохранить жизнь», — подчеркнул Валентин Мондриевский. Напомним, дистанционное обучение школьников — вынужденный, но необходимый шаг, а решение принималось после профессиональных консультаций Министерством образования и науки и Министерством здравоохранения.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»