В Киеве радиационный фон в норме, воздух чистый, КГГА
09.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Показатели непревышены. Фото: из открытых источников
В столице Украины на 9 марта показатели радиационного фона и атмосферного воздуха находятся в норме.
По состоянию на 7:00 в Киеве на левом берегу фиксируется показатель радиационного фона /час, на правом берегу — 0,12 мкЗв/час, при норме 0,26 мкЗв/час. Данные по атмосферному воздуху Киева: Ул. Григоровича-Барского, 7, по состоянию на 7:00.
- Азота диоксида — 0,03 мг/куб.м;
- Углерода оксида — 0, 6 мг/куб.м;
- Ангидрида серного — 0,1 мг/куб. м.
Все показатели в норме.
Ул. Щербаковского, 72 по состоянию на 9:00.
- Азота диоксида — 0.08 мг/куб.м;
- Углерода оксида — 0.2 мг/куб.м;
- Ангидрида серного — 0,4 мг/куб.м.
Все показатели в норме.
Ул.Волкова, 24 , по состоянию на 9:00.
- Углерода оксида на 0,6 мг/куб.м.
Показатель в норме.< /p>
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»