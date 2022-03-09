В Киеве радиационный фон в норме, воздух чистый, КГГА

magictr | 09.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В&Nbspаций Киев в норме, воздух — чистый, — КГГА

Показатели непревышены. Фото: из открытых источников

В столице Украины на 9 марта показатели радиационного фона и атмосферного воздуха находятся в норме.

По состоянию на 7:00 в Киеве на левом берегу фиксируется показатель радиационного фона /час, на правом берегу — 0,12 мкЗв/час, при норме 0,26 мкЗв/час. Данные по атмосферному воздуху Киева: Ул. Григоровича-Барского, 7, по состоянию на 7:00.

  • Азота диоксида — 0,03 мг/куб.м;
  • Углерода оксида — 0, 6 мг/куб.м;
  • Ангидрида серного — 0,1 мг/куб. м.

Все показатели в норме.

Ул. Щербаковского, 72 по состоянию на 9:00.

  • Азота диоксида — 0.08 мг/куб.м;
  • Углерода оксида — 0.2 мг/куб.м;
  • Ангидрида серного — 0,4 мг/куб.м.

Все показатели в норме.

Ул.Волкова, 24 , по состоянию на 9:00.

  • Углерода оксида на 0,6 мг/куб.м.

Показатель в норме.< /p>

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr