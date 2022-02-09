В Киеве работника насмерть раздавило девятитонным станком

magictr | 10.02.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киеву работника& раздавило девятитонным станком

Спасатели достали из-под станка тело погибшего. Фото: ГУ ДСНС в Киеве

Трагический случай произошел сегодня, 9 февраля, на одном из предприятий в Голосеевском районе.

На улице Стройиндустрии, 9-А, в цехе работника на смерть привалом девяти тонн.

У Киеву работника&nb ятитонным станком

На месте происшествия работал аварийно-спасательный отряд спецназначения

Чрезвычайники достали из-под станка тело погибшего с помощью пневматического инструмента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства трагического случая.

У Киеву работника&nbs ятитонным станком

Трагический случай произошел на улице Стройиндустрии, 9-А

Как сообщили в Киевской службе спасения (КАРС), спасатели которой также участвовали в деблокировании тела мужчины, трагедия произошла во время монтажа специализированного оборудования.

Погибший работал электросварщиком. Когда получили его тело, оказалось, что мужчина работал без средств индивидуальной защиты, в частности каски и защитного костюма. По факту происшествия также проводится служебное расследование. jpg» alt=»В Киеве работника на&смерть раздавило девятитонным станком» />

Трагедия произошла во время монтажа специализированного оборудования

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев» >

Похожие записи

Об авторе

magictr