В Киеве работника насмерть раздавило девятитонным станком
Спасатели достали из-под станка тело погибшего. Фото: ГУ ДСНС в Киеве
Трагический случай произошел сегодня, 9 февраля, на одном из предприятий в Голосеевском районе.
На улице Стройиндустрии, 9-А, в цехе работника на смерть привалом девяти тонн.
На месте происшествия работал аварийно-спасательный отряд спецназначения
Чрезвычайники достали из-под станка тело погибшего с помощью пневматического инструмента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства трагического случая.
Трагический случай произошел на улице Стройиндустрии, 9-А
Как сообщили в Киевской службе спасения (КАРС), спасатели которой также участвовали в деблокировании тела мужчины, трагедия произошла во время монтажа специализированного оборудования.
Погибший работал электросварщиком. Когда получили его тело, оказалось, что мужчина работал без средств индивидуальной защиты, в частности каски и защитного костюма. По факту происшествия также проводится служебное расследование. jpg» alt=»В Киеве работника на&смерть раздавило девятитонным станком» />
Трагедия произошла во время монтажа специализированного оборудования
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев» >