В Киеве работник СТО «накатал» на чужом авто на длительный срок заключения
Полиция сообщила о подозрении 28-летнему угонщику авто. Фото: Борис Корпусенко
Работник станции техобслуживания сел пьяным за руль внедорожника клиента и гонял по городу, пока его не остановили патрульные за нарушения правил дорожного движения.
Теперь любителю кататься на чужих авто грозит от восьми до 12 лет заключения. Следователи Оболонского управления полиции сообщили 28-летнему угонщику о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.
Внедорожник Mitsubishi Pajero правоохранители остановили на улице Закревского, что на Троещине. Документов на авто у водителя не было, однако был запах перегара. Драгер показал 0,93 промилле алкоголя вкрови, при допустимом уровне 0,2.
Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы Работники полиции выяснили, что мужчина похитил технического обслуживания, где он работал. Как оказалось, молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление, а еще за разбойное нападение. Поэтому на время досудебного расследования он будет находиться под стражей.
Между тем Оболонский райсуд дал восемь лет тюрьмы пьяному водителю грузовика за смертельное ДТП. Муж сбил на «зебре» двух пешеходов и скрылся. Один из потерпевших скончался в больнице.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»