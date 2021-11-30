В Киеве работник автосервиса «помыл» машину на длительный тюремный срок
Угонщику электромобиля грозит до 12 лет заключения. Фото из открытых источников
Пьяный работник автомойки угнал и разбил машину Tesla клиента.
Теперь любителю кататься на чужих электромобилях грозит от восьми до 12 лет заключения. В полицию обратился владелец Tesla, который не нашел свою машину на автомойке на улице Радужной. Муж оставил ключи работникам сервиса и отошел на несколько минут.
В то же время полицейским поступила информация о ДТП на Воскресенье, а именно на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители и обнаружили разыскиваемый автомобиль Tesla, за рулем которой находился работник автомойки. Драгер показал содержание алкоголя в крови 2.36 промилле при допустимом уровне — 0,2. pomiv-mashinu-nanbsptrivalij-tjuremnij-termin-e1d774e.jpg» alt=»В Киеве работник автосервиса «помыл» машину на продолжительный тюремный срок» />
Угонщик совершил ДТП наУгонщика авто задержали. Им оказался 36-летний киевлянин, объяснивший свои действия тем, что хотел прокатиться по городу. Правоохранители составили на мужа административные материалы за нарушения правил дорожного движения, повлекшие повреждение авто, за управление без документов и еще под хмельком.