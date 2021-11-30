В Киеве работник автосервиса «помыл» машину на длительный тюремный срок

magictr | 30.11.2021 | Новости | Комментариев нет

У  работник автосервиса

Угонщику электромобиля грозит до 12 лет заключения. Фото из открытых источников

Пьяный работник автомойки угнал и разбил машину Tesla клиента.

Теперь любителю кататься на чужих электромобилях грозит от восьми до 12 лет заключения. В полицию обратился владелец Tesla, который не нашел свою машину на автомойке на улице Радужной. Муж оставил ключи работникам сервиса и отошел на несколько минут.

В то же время полицейским поступила информация о ДТП на Воскресенье, а именно на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители и обнаружили разыскиваемый автомобиль Tesla, за рулем которой находился работник автомойки. Драгер показал содержание алкоголя в крови 2.36 промилле при допустимом уровне — 0,2. pomiv-mashinu-nanbsptrivalij-tjuremnij-termin-e1d774e.jpg» alt=»В Киеве работник автосервиса «помыл» машину на продолжительный тюремный срок» />

Угонщик совершил ДТП наУгонщика авто задержали. Им оказался 36-летний киевлянин, объяснивший свои действия тем, что хотел прокатиться по городу. Правоохранители составили на мужа административные материалы за нарушения правил дорожного движения, повлекшие повреждение авто, за управление без документов и еще под хмельком.

В Киеве работник автосервиса «помыл» машину на  объяснил свои действия тем, что хотел прокатиться по городу <p>Но это мелочи, по сравнению с уголовной статьей «Незаконное завладение транспортным средством», по которой следственный отдел Днепровского управления полиции начал производство. Горе-автомойщику грозит длительный срок заключения с возможной конфискацией имущества.</p> <p>Случаи угона у автомобилей работниками автосервиса, которым вдруг захотелось прокатиться на чужом автомобиле, — нередкость. Недавно автослесарь одного из СТО на Южной Борщаговке сел пьяным за руль машины клиента и врезался в столб.</p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

Похожие записи

Об авторе

magictr