В Киеве работают ярмарки и рынки, магазины, передвигаться можно двумя мостами.
В столице начали работать ярмарки. Фото «Вечерний Киев»
В КГГА рассказали о текущих событиях в столице, работе торговли, транспорта, коммунальных служб.
Ночь против 21 марта еще с вечера началась беспокойно: с попадания снаряда в один из торговых центров в Подольском районе.
«Всю ночь на месте работали спасатели и медики. Работы продолжаются и сейчас. Киев продолжает обороняться, продолжаются работы по сооружению фортификационных сооружений. После завершения комендантского часа город живет в режиме военного времени», — сказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он отметил, что инфраструктура города продолжает работать: коммунальщики, транспортники, медики и спасатели.
Горожанам предоставляются все коммунальные услуги. В столице работает коммунальный транспорт, продовольственные магазины, аптеки, банки, заправки, автосервисы, зоомагазины и другие заведения. Возобновили работу большинство мини-ярмарок и столичных рынков.
Для сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкие мосты. Традиционно обращаюсь к водителям, чтобы пропускали машины «скорой» и машины с гуманитарной помощью.
Николай Поворозник напомнил, что с сегодняшнего дня, 21 марта, «Укрзалізниця» запускает челночные рейсы «Дарница»-«Святошин». «Враг ежедневно наносит удары Киеву. Мы должны быть максимально осторожными. Призываю не выходить из дома без необходимости, не нарушать правила комендантского часа. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помогайте тем, кто рядом! Победа за нами! Слава Украине!» — подчеркнул Николай Поворозник.
Работникам ГСЧС удалось спасти живого мужчину из-под обломков обстрелянного ТРЦ.
Екатерина НОВОСВЕТНЯЯ, «Вечерний Киев»