В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек
В заведениях благотворительной сети «Паляница» бесплатно кормят киевлян пожилого возраста.
В ресторанах в разных районах столицы готовят горячие обеды с 12:00 до 15 :00. Здесь можно поесть внутри или взять с собой.
По словам ресторатора Алекса Купера, в заведениях ежедневно принимают от четырех до пяти тысяч стариков. Безусловным лидером посещаемости является «Паляница» на Большой Васильковской. Именно это заведение стало первым в сети, которое заработало 19 марта.
В целом в Киеве работают «Паляницы» по адресам:
- улица Ивана Мазепы , 5 (Арсенальная);
- улица Ярославская, 5/2 (Подол);
- улица Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);
- проспект Науки , 8 (Демеевка);
- улица Большая Васильковская, 49а (площадь Льва Толстого);
- улица Раисы Окипной, 8 (Левобережная).
Свыше ста волонтеров в шести заведениях ежедневно заботятся о стариках. -inbspdidusiv-fc1eda4.jpg» alt=»В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек» />
Также ресторан NAIVE.food.wine, что в Шевченковском районе, обещает покормить всех желающих. Обеды — это горячий суп и собственноручно приготовленные пирожки.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»