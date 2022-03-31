В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек

magictr | 31.03.2022 | Новости | Комментариев нет

В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек

В заведениях благотворительной сети «Паляница» бесплатно кормят киевлян пожилого возраста.

В ресторанах в разных районах столицы готовят горячие обеды с 12:00 до 15 :00. Здесь можно поесть внутри или взять с собой.

По словам ресторатора Алекса Купера, в заведениях ежедневно принимают от четырех до пяти тысяч стариков. Безусловным лидером посещаемости является «Паляница» на Большой Васильковской. Именно это заведение стало первым в сети, которое заработало 19 марта.

В целом в Киеве работают «Паляницы» по адресам:

  • улица Ивана Мазепы , 5 (Арсенальная);
  • улица Ярославская, 5/2 (Подол);
  • улица Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);
  • проспект Науки , 8 (Демеевка);
  • улица Большая Васильковская, 49а (площадь Льва Толстого);
  • улица Раисы Окипной, 8 (Левобережная).

Свыше ста волонтеров в шести заведениях ежедневно заботятся о стариках. -inbspdidusiv-fc1eda4.jpg» alt=»В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек» />

Также ресторан NAIVE.food.wine, что в Шевченковском районе, обещает покормить всех желающих. Обеды — это горячий суп и собственноручно приготовленные пирожки.

Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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