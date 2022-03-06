В Киеве работает 10 районных штабов, где можно получить гуманитарную помощь
Если человек не имеет возможности свободно передвигаться, волонтеры сами привезут все необходимое домой.
Имея опыт обеспечения самых незащищенных слоев населения. во время локдауна в Киеве почти «из колес» организовали работу Гуманитарного штаба
Сегодня гуманитарный штаб Киева наращивает объемы обеспечения киевлян и уже объединил вокруг себя украинский и иностранный бизнес.
«Прежде всего, мы очертили круг, чем должны обеспечивать жителей столицы. А это — продукты, товары первой необходимости и лекарства. После официального обращения к нам подтянулся крупный и средний бизнес, который на сегодняшний день практически сформировал карту потребностей киевлян и стремится максимально обеспечивать всем необходимым тех, кто действительно в этом крайне нуждается.
Рестораны готовят горячие обеды (в частности, для защитников и защитниц столицы), оптовые компании и торговые сети завозят продукты и предметы гигиены, а также питание и памперсы для детей. Количество людей, ежедневно проходящих через территориальные центры гуманитарного штаба, идет на тысячи!» — рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Он также добавил, что на сегодняшний день работает 10 районных штабов, где можно получить помощь. А если человек не в состоянии свободно передвигаться, волонтеры сами привезут все необходимое домой, достаточно лишь оставить заявку в районе.
«Сейчас мы испытываем потребность в транспорте и волонтерах в городе и в логистических услугах по Украине. Уровень поддержки от бизнеса и от наших иностранных партнеров постоянно растет, и мы можем накопить достаточное количество продуктов, товаров и медикаментов.
Ежедневно гуманитарные штабы принимают десятки авто с помощью, самостоятельно разгружаются, а полученные грузы распределяются соответственно нужд. В первую очередь мы опираемся на официальные базы данных социальных служб, но в имеющихся условиях не отказываем никому, понимая сложное материальное положение всех киевлян»,— подчеркнул Валентин Мондриевский.
В то же время он отметил, что социально ориентирован бизнес продолжает помогать городу всесторонне: открывает очередные магазины, аптеки, заправки.
Столичная власть ежедневно информирует на Официальном портале Киева и страницах в соцсетях о режиме работы и расположении этих заведений. Доверяйте только официальной проверенной информации.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»