В Киеве работает 10 районных штабов, где можно получить гуманитарную помощь

magictr | 06.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Если человек не имеет возможности свободно передвигаться, волонтеры сами привезут все необходимое домой.

Имея опыт обеспечения самых незащищенных слоев населения. во время локдауна в Киеве почти «из колес» организовали работу Гуманитарного штаба

Сегодня гуманитарный штаб Киева наращивает объемы обеспечения киевлян и уже объединил вокруг себя украинский и иностранный бизнес.

«Прежде всего, мы очертили круг, чем должны обеспечивать жителей столицы. А это — продукты, товары первой необходимости и лекарства. После официального обращения к нам подтянулся крупный и средний бизнес, который на сегодняшний день практически сформировал карту потребностей киевлян и стремится максимально обеспечивать всем необходимым тех, кто действительно в этом крайне нуждается.

Рестораны готовят горячие обеды (в частности, для защитников и защитниц столицы), оптовые компании и торговые сети завозят продукты и предметы гигиены, а также питание и памперсы для детей. Количество людей, ежедневно проходящих через территориальные центры гуманитарного штаба, идет на тысячи!» — рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он также добавил, что на сегодняшний день работает 10 районных штабов, где можно получить помощь. А если человек не в состоянии свободно передвигаться, волонтеры сами привезут все необходимое домой, достаточно лишь оставить заявку в районе.

«Сейчас мы испытываем потребность в транспорте и волонтерах в городе и в логистических услугах по Украине. Уровень поддержки от бизнеса и от наших иностранных партнеров постоянно растет, и мы можем накопить достаточное количество продуктов, товаров и медикаментов.

Ежедневно гуманитарные штабы принимают десятки авто с помощью, самостоятельно разгружаются, а полученные грузы распределяются соответственно нужд. В первую очередь мы опираемся на официальные базы данных социальных служб, но в имеющихся условиях не отказываем никому, понимая сложное материальное положение всех киевлян»,— подчеркнул Валентин Мондриевский.

В то же время он отметил, что социально ориентирован бизнес продолжает помогать городу всесторонне: открывает очередные магазины, аптеки, заправки.

Столичная власть ежедневно информирует на Официальном портале Киева и страницах в соцсетях о режиме работы и расположении этих заведений. Доверяйте только официальной проверенной информации.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr