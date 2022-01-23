В Киеве провожают сборную Украину на зимние Олимпийские игры
Нашу страну будут представлять 45 спортсменов. Фото НОК
23 января Украина будет желать успехов нашей Олимпийской сборной, которая готовится к участию в XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине-2022.
45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в 12 спортивных дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двуборье, лыжных гонках, санном спорте, спорте, спорте. , сообщают в Министерстве молодежи и спорта Украины. Это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.
Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб). После перерыва в два олимпийских цикла, в состав нашей сборной вернулись представители шорт-трека и сразу с 2-мя пропусками на Игры, и фигуристы в командных соревнованиях. В последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены еще на Играх в Ванкувере в 2010 году. И вот через 12 лет в олимпийском Пекине мы увидим выступление сразу 3-х наших спортсменов. Существенно улучшили позиции и фристайлисты, увеличив свое представительство в сравнении с прошлыми Играми с 2-х до 5-и спортсменов.
Состав Олимпийской команды-2022 насчитывает 4-и Олимпийские чемпионы: биатлонистки Елена Белосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также 3-е призеры Юношеских Олимпийских игр и фигур. /p>
Состав национальной сборной команды Украины на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине
Олимпийцев в Киеве будут провожать на катке. что на ВДНХ. Там состоится мастер-класс от Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко и юных спортсменов из ДЮСШ «Лидер» и мастер-класс от Олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Житника и юных хоккеистов ДЮСШ «Сокол». Начало об 11:00. jpg» alt=»В Киеве провожают сборную Украину на зимние Олимпийские игры» />
XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, который примет как летние, так и зимние игры. Около 3 тысячи атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах программы.
Впервые в программу Игр-2022 вошли 7 новых дисциплин: монобоб у женщин, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, смешанные командные соревнования по акробатическому стилем, смешанные командные соревнования по сноуборд-кроссу. Все это позволяет с уверенностью сказать, что зимние Олимпийские игры в Пекине станут самыми сбалансированными в гендерном плане в истории. В сравнении с Пхенчханом-2018 процент женщин увеличился с 41 до 45.
В общей сложности за годы Независимости украинцы на зимних Играх получили 8 наград: 3— золотые, 1—серебряную На Никольской Слободке хотят построить огромный спорткомплекс. Эта стройка сможет принять соревнования по баскетболу на Евробаскет-2025, если Украина подаст соответствующую заявку.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»