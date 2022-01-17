В Киеве проводят бесплатные экскурсии по местам Революции Достоинства: расписание на январь
Участники увидят знаковые артефакты времен Майдана, Фото: Национальный музей Революции Достоинства
Национальный музей Революции Достоинства приглашает желающих посетить экскурсию1 лет. К концу месяца пройдет восемь познавательных прогулок.
Экскурсия стартует с информационно-выставочного центра Музея Майдана (майдан Незалежности, 18/2, Дом профсоюзов). Здесь участники экскурсии ознакомятся с экспозицией «Навстречу свободе», в которой собраны знаковые артефакты времен Майдана, и узнают о роли Дома профсоюзов в событиях Революции Достоинства.
Далее пройдут к монументу Независимости, вокруг которого действует выставочный проект «Рисованная история Майдана», созданный на основе графического романа Александра Комьяхова «ТАТО». Через историю киевской семьи узнают об обстоятельствах и испытаниях, которые пришлось преодолеть тысячам майдановцев. С помощью исторического экскурса, фактов, хронологии событий и иллюстративного сопровождения погрузятся в контекст Майдана, чтобы лучше понять ход его истории. участникам расскажут о самых горячих событиях Революции Достоинства и ее героев.
Продолжительность экскурсии— 1 ч 30 мин.
Расписание экскурсий:
— вторник, 11:00: 18 января, 25 января,
— среда, 18:00: 19 января, 26 января,
—четверг, 11:00: 20 января, 27 января,
—суббота, 13:00: 22 января, 29 января.
Место встречи: Информационно-выставочный центр Музея Майдана (майдан Незалежности 18/2, Киев).
Экскурсия бесплатная, для участия нужно только зарегистрироваться, выбрав удобную дату.
Под время экскурсии гостей просят соблюдать действующие карантинные требования, а именно иметь при себе сертификат по вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до посещения мероприятий, одевать маску, закрывающую нос и рот. .
Больше информации об имеющихся экскурсионных маршрутах — по телефону: +38 096 2842 807.
Вчера в Киеве отметили День памяти защитников Донецкого аэропорта— по завершению обороны этого важного объекта. екту прошло семь лет.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»