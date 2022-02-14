В Киеве провели военную обучение для гражданских
Учили обращаться с оружием и взрывчаткой. Фото: Муниципальный караул
В минувшие выходные ветераны из Муниципального караула Киева и союзов участников АТО провели тренинг по военной подготовке для гражданских граждан.
Учеба на случай полномасштабного российского вторжения состоялась на тренировочном базе , расположенная на окраине Киева неподалеку от Бориспольского шоссе.
Всех желающих учили основам тактической медицины, обращению с оружием, базовому инженерно-саперному делу и военной организации.
Вышка начали с исполнения гимна Украины В Муниципальном карауле Киева отметили, что защита государства — обязанность каждого. В обучении участвовали и немало женщин, которые бок о бок с мужчинами готовы с оружием в руках защищать родную землю. Тренинги по военной подготовке для гражданских обещают проводить регулярно.
«Можем с уверенностью сказать, легкой прогулки у врага не будет»,— констатировали муниципалы по завершению обучения.
Видео по тренингу
Неделю назад киевлян обучали обращаться с оружием бойцы Общественного штаба обороны при поддержке Национального корпуса.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»