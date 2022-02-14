В Киеве провели военную обучение для гражданских

magictr | 14.02.2022 | Новости | Комментариев нет

В Киеве провели военную выучку для гражданских

Учили обращаться с оружием и взрывчаткой. Фото: Муниципальный караул

В минувшие выходные ветераны из Муниципального караула Киева и союзов участников АТО провели тренинг по военной подготовке для гражданских граждан.

Учеба на случай полномасштабного российского вторжения состоялась на тренировочном базе , расположенная на окраине Киева неподалеку от Бориспольского шоссе.

Всех желающих учили основам тактической медицины, обращению с оружием, базовому инженерно-саперному делу и военной организации.

В&Киеве провели военную обучение для гражданских

Вышка начали с исполнения гимна Украины В Муниципальном карауле Киева отметили, что защита государства — обязанность каждого. В обучении участвовали и немало женщин, которые бок о бок с мужчинами готовы с оружием в руках защищать родную землю. Тренинги по военной подготовке для гражданских обещают проводить регулярно.

«Можем с уверенностью сказать, легкой прогулки у врага не будет»,— констатировали муниципалы по завершению обучения.

Видео по тренингу

Неделю назад киевлян обучали обращаться с оружием бойцы Общественного штаба обороны при поддержке Национального корпуса.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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