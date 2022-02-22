В Киеве простились со гибельным на Донбассе военным: фото
22 февраля состоялась церемония прощания с капитаном Антоном Олеговичем Сидоровым. Фото: Генштаб ВСУ
22 февраля в Зале Памяти на территории Министерства обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины состоялась церемония прощания с капитаном Антоном Олеговичем Сидоровым — военнослужащим 30-й отдельной механизированной. князя Константина Острожского.
Антон Сидоров погиб за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.
19 февраля, утром вооруженные силы российской федерации коварно и нагло обстреляли позиции защитников в районе Светлодарской дуги Донецкой области со ствольной артиллерии калибра 122 мм. Смертельное осколочное ранение получил капитан Сидоров Антон Олегович, разведчик. -19b4d44.jpg» alt=»В&Киеве простились с гибельем на Донбассе военным: фото» />
Антону Сидорову было 35 лет. Фото: Генштаб ВСУ
В январе ему исполнилось только 35 лет. Родом мужчина с г. Киев. В Вооруженных Силах Украины с 2005 года. В 2011 году окончил Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. -foto-bf3f579.jpg» alt=»В Киеве простились с гибельем на Донбассе военным: фото» />
22 февраля состоялась церемония прощания с капитаном Антоном Олеговичем Сидоровым. Фото: Генштаб ВСУ
22 февраля состоялась церемония прощания с капитаном Антоном Олеговичем Сидоровым. Фото: Генштаб ВСУ
22 февраля состоялась церемония прощания с капитаном Антоном Олеговичем Сидоровым. Фото: Генштаб ВСУ простились с гибельем на Донбассе военным: фото» />
22 февраля состоялась церемония прощания с капитаном Антоном Олеговичем Сидоровым. Фото: Генштаб ВСУ
Участие в чествовании приняли Министр обороны Украины Алексей Резников, Главнокомандующий ВС Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Шаптала, семья и близкие павшего Героя, побратимы и сестры, представители Украины Украины, офицеры и работники структурных подразделений оборонного ведомства, Генерального штаба ВС Украины, военнослужащие, граждане и гражданки Украины.
Антон Сидоров погиб за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Фото: Генштаб ВСУ
Антон Сидоров погиб за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Фото: Генштаб ВСУ простились со гибельем на Донбассе военным: фото» />
Антон Сидоров погиб за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Фото: Генштаб ВСУ
Антон Сидоров погиб за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Фото: Генштаб ВСУ попрощались с гибельем на Донбассе военным: фото» />
Антон Сидоров погиб за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Фото: Генштаб ВСУ
«Из первых дней российско-украинской войны воин достойно и самоотверженно защищал Украину от врага»,— отмечают в Генштабе ВСУ.
Рука российского оккупанта забрала у жены — мужа, отца трех дочерей , 11 и 7 лет, а самой младшей не было еще пол года, у нас — побратима и другая, Родины — сына и воина.
Смерть унесла отца трех дочерей. Фото: Генштаб ВСУ
«Он до последнего дыхания защищал Украину. Он положил жизнь, защищая родную землю от российских оккупационных войск,— подчеркнули в Генштабе ВСУ. — Антон Сидоров планировал защищать границу страны в бригаде до тех пор, пока вернем последний сантиметр временно оккупированной украинской территории».
Сегодня днем в Счастье снарядами подожгли Луганскую ТЭС, население города могут эвакуировать. В результате обстрелов оккупантов в целом за четыре дня разрушены и повреждены более 100 жилых домов. Российские оккупационные войска располагают артиллерию и бронетехнику наряду с жилыми домами. И обстреливают наши позиции и мирные населенные пункты. Об этом на брифинге в Укринформе заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»