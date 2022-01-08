В Киеве простятся с известным политиком

magictr | 08.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киеву простятся с&nbsp> </p> <p>Умер экснародный депутат Владимир Петрович Пак. Фото из открытых источников </p> <p>Позавчера, 6 января, умер украинский политик и экснародный депутат Владимир Петрович Пак.</p> <p>Киевляне трижды избирали его депутатом Киевского областного совета. Также Владимир Петрович избирался в Верховный совет Украины 4 созыва. Был членом фракции «Наша Украина», работал в составе Комитета по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи.</p> <p><img class=

Владимир Петрович Пак. Фото из открытых источников

Владимир Петрович также более 15 лет возглавлял Киевский регионпотребсоюз и Киевский облпотребсоюз. Получил звание заслуженного работника сферы услуг Украины.

Среди других наград политика: медаль «За Доблестный труд», Орден трудового Красного Знамени, орден князя Ярослава Мудрого V степени, Орден «За заслуги» ІІІ степени. Отметим, что Владимир Петрович участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Проститься с народным избранником можно будет 10 января с 10:00 до 12:00 в прощальном зале .

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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