В Киеве простятся с известным политиком
08.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Владимир Петрович Пак. Фото из открытых источников
Владимир Петрович также более 15 лет возглавлял Киевский регионпотребсоюз и Киевский облпотребсоюз. Получил звание заслуженного работника сферы услуг Украины.
Среди других наград политика: медаль «За Доблестный труд», Орден трудового Красного Знамени, орден князя Ярослава Мудрого V степени, Орден «За заслуги» ІІІ степени. Отметим, что Владимир Петрович участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Проститься с народным избранником можно будет 10 января с 10:00 до 12:00 в прощальном зале .
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»