В Киеве прощаются с Александром Омельченко: фото
Церемония прощания продлится до 13:30. Фото: Борис Корпусенко
Сегодня, 29 ноября, в Колонном зале КГГА прощаются с Героем Украины, бывшим мэром столицы, депутатом Киевсовета Александром Омельченко.
Одним из первых проводить Александра Александровича в последний путь пришел Киевский городской голова председатель Виталий Кличко.
Церемония прощания с Александром Омельченко проходит в Колонном зале КГГА
«Сегодня Киев прощается с человеком, который много лет своей жизни работал для нашего города, менял его. Сан Саныч, как мы его называли, любил Киев. А киевляне — уважали Омельченко. Для меня он был старшим товарищем и во многом наставником. Всегда энергичный и упорный, мудрый и с юмором, с большим интересом к жизни и людям. Таким я буду помнить Сан Саныча. Светлая память», — сказал Виталий Кличко во время церемонии прощания. -foto-880c5ca.jpg» alt=»В Киеве прощаются с Александром Омельченко: фото» />
Виталий Кличко: «Для меня Сан Саныч был старшим товарищем»
Проститься с Омельченко также пришел Александр Разумков. Фото: Борис Корпусенко
Попрощаться с Александром Омельченко пришли также бывший спикер парламента Александр Разумков, экс-премьер-министр Юрий Ехануров, заместитель председателя КГГА Анна Старостенко, бывший глава МИД Константин Грищенко, народный депутат Нестор Шуфрич, президент киевского «Динамо» Игорь Суркис, депутаты Киев городов и много киевлян.
Яне Омельченко и Людмила Омельченко. Фото: Борис Корпусенко
Церемония прощания продлится до 13:30, после чего Александра Александровича похоронят на Байковом кладбище.
Александра Омельченко похоронят на Фото: Борис Копусенко
Александр Омельченко умер 25 ноября на 84-м году жизни в клинической больнице «Феофания» от осложнений коронавирусной болезни.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»