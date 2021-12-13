В Киеве пройдут «Дни эссеистики» с лекциями и награждением
«Дни эссеистики в Киеве» — минифестиваль, призванный популяризировать жанр эссе
«Дни эссеистики в Киеве» — минифестиваль, призванный популяризировать жанр эссе, а также вводить украинскую эссеистику в общемировой контекст.
С 13 по 18 декабря в столице пройдет четвертый минифестиваль «Дни эссеистики».
Традиционно, кульминационным событием фестиваля станет церемония награждения лауреата Премии имени Юрия Шевелева 17 декабря — днем рождения эссеиста, языковеда и историка украинской литературы Юрия Шевелева. Финалистами Премии имени Юрия Шевелева за лучшую украинскую книгу эссеистики 2021 года стали: Андрей Бондарь за «Ластья для Медора», Павел Вольвач за «20+1, или Земля мертвых», Владимир Диброва по «Свежему глазу. Тарас Шевченко для современного читателя».
Кроме церемонии, в рамках «Дней эссеистики» запланированы дискуссии, лекции, а также встречи с украинскими и зарубежными авторами-эссеистами.
В связи с карантином он состоится с ограниченной аудиторией, но с онлайн событий на Facebook-страницах Украинского ПЭН и Киево-Могилянской Бизнес-Школы. понедельник)
17:00-20:00 Серия авторских лекций
Андрей Бондарь. «Эсей на одну ночь»
Тарас Февраль. «Тексты о текстах и других событиях»
Ирина Славинская «Слова и голос — больше ничего. Эссей как способ писать и говорить»
Для посещения события вживую, пожалуйста, заполните регистрационную форму
14 декабря (вторник)
19:00 Лекция « Эссеистика как пространство интеллектуальной свободы»
Лекторка: Вера Агеева
Для посещения события вживую, пожалуйста, заполните регистрационную форму
15 декабря (среда)
19:00 Дискуссия «Эссей как междуисциплинарное пространство»
Участники: Тарас Прохасько, Диана Клочко, Михаил Палинчак
Модератор: Елена Гусейнова
Для посещения события вживую, пожалуйста, заполните регистрационную форму
16 декабря (четверг)
17:00 «Как писать эссеистику о поэзии»: говорят Илья Каминский и Сергей Жадан
Участники: Илья Каминский (США), Сергей Жадан
Онлайн на Facebook-страницах Украинского ПЕН и Киев -Могилянской Бизнес-Школы.
17 декабря (пятница)
19:00 Церемония награждения лауреата Премии имени Юрия Шевелева 2021 года
Онлайн на Facebook-страницах Украинского ПЕН и Киево-Могилянской Бизнес-Школы.
18 декабря (суббота)
18:30 Дискуссия «Эсеистика о поэзии: памяти Владимира Моренца»
Участники: Василий Герасимьюк, Александр Саврук, Роман Веретельник, Людмила Киселева
Модератор: Татьяна Огаркова
Онлайн на Facebook-страницах Украинского ПЭН и Киево-Могилянской Бизнес-Школы.
Вживую события проходят в Киево-Могилянской Бизнес-Школе по адресу улица Волошская 8/5.
Куратор проекта 2021 года — Богдана Неборак.
Организаторы мероприятия—— Украинский ПЕН и Киево-Могилянская Бизнес-Школа.
Совместно с социальной инициативой «Смотри как слышно»Киевский национальный академический Молодой театр начал работу над адаптацией языке. Уже 14 декабря в сопровождении переводчика покажут «Секонд лав» режиссера Елены Щурской.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»