В Киеве пройдет ярмарка социальных предприятий
10-12 декабря в ARTHALL D12 состоятся Ярмарка социальных предприятий «Ключ к свободе». В течение трех дней посетители узнают больше о работе предприятий и смогут приобрести их товары, а также принять участие в розыгрыше фирменных подарков.
В 2021 году в рамках программы UNFPA по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного в различных областях Украины. Их цель — трудоустраивать женщин, пострадавших от домашнего насилия, чтобы они имели полную экономическую свободу. Ведь одна из наиболее распространенных причин, почему женщины остаются с обидчиками, — финансовая зависимость.
Социальные предприятия, представленные на ярмарке, уже сейчас предлагают стажировку и обеспечивают рабочими местами более 30 пострадавших от домашнего насилия женщин. Часть доходов организаций идет на поддержку работы по противодействию и предотвращению насилия в их городах.
Посетители смогут приобщиться к мастер-классам от социальных предприятий: приготовление классических напитков кофейной карты, вязание на машинке, профессиональные секреты макияжа, роспись эко-сумок, самомассаж Гуаша, принтование футболок и свитшотов, выращивание зелени в домашних условиях. и т.д.
Ярмарка социальных предприятий «Ключ к свободе» проходит в пределах информационной кампании «Разорви круг» части масштабной программы UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения по противодействию и предотвращению домашнего и гендерно обусловленного насилия в Украине. защиты и оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия.
Событие происходит при поддержке Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) в рамках реализации проекта EMBRACE по противодействию и предотвращению гендерно обусловленного насилия<. /p>
Когда: 10 декабря с 14:00 до 20:00, 11 и 12 декабря с 10:00 до 20:00 Где: ARTHALL D12, Десятинная, 12, 6 Вход свободный
Мероприятие проходит с соблюдением всех карантинных требований. Для посещения необходимо при себе иметь документ о полном курсе вакцинации против COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест на COVID-19, действующий 72 часа. При необходимости вы сможете сделать экспресс-тест на месте.
Куда обращаться киевлянам, страдающим домашним насилием.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»< /p>