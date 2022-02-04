В Киеве проходит выставка для влюбленных в фиалки
На выставке представляют много новых сортов последних лет. Фото из открытых источников
В Доме природы можно выбрать себе понравившиеся цветы.
До 6 февраль в Доме природы проходит выставка фиалок.
«Интересно будет не только любителям домашних растений, а и опытным коллекционерам, и тем, кто только планирует впервые приобрести цветок»,— отмечают организаторы мероприятия по клубу любителей сенполий «Бархат».
На выставке представляют много новых сортов последних лет, а также презентуют новинки молодого Алены (селекция ТА).
В честь открытия первой выставки подготовили подарки — все желающие получат листовой черенок сенполии для самостоятельного выращивания. А еще на выставке посетителям предложат вкусный кофе, чай и конфеты.
«Подарите себе или своей второй половинке немного романтического настроения накануне дня всех влюбленных! Добавьте в свою жизнь цветные краски, позитив, новые знакомства. Цветок в горшке может стать отличным призентом», — отмечают организаторы. -unbspfialki-0f495e7.png» alt=»В Киеве проходит выставка для влюбленных в фиалки» />
Когда: до 6 февраля, с 11:00 до 18: 00 (воскресенье до 17:00).
Где: Дом природы, ул. Рогнединская, 3 (метро Дворец Спорта, вход со двора).
Стоимость входного билета: 50 грн и 30 грн.
«Вечерний Киев» рассказывал о селекционере Дмитрии Денисенко , который имеет в коллекции более 800 сортов фиалок.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»