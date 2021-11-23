В Киеве проходят сельскохозяйственные ярмарки: адреса magictr | 23.11.2021 | Новости | Комментариев нет Похожие записи На Киевщине открыт Первый частный Онкологический научный центр имени Академика Юрия Спиженко Комментариев нет | Июн 6, 2017 В Борисполе водитель маршрутки отказался брать плату за проезд монетами (ВИДЕО) Комментариев нет | Фев 8, 2019 В Борисполе водитель насмерть сбил подростка Комментариев нет | Ноя 5, 2018 ТОП-100 крупнейших налогоплательщиков Киевской области: ЧП «Комфорт мебель» Комментариев нет | Ноя 8, 2017 Об авторе magictr