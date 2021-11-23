В Киеве проходят сельскохозяйственные ярмарки: адреса

magictr | 23.11.2021 | Новости | Комментариев нет

В Киеве проходят сельскохозяйственные ярмарки: /></p> <p>Продавцы обустраивают рабочие места специальной защитной пленкой. Фото: Голосеевская РГА </p> <p>Последние осенние ярмарки этого сезона пройдут в столице. На них приедут фермеры из Киевщины и ближайших областей.</p> <p>Продлятся сезонные ярмарки 23-28 ноября. Об этом сообщил Департамент промышленности и развития предпринимательства.</p> <p>В частности, <strong>23 ноября (вторник)</strong> ярмарки будут проведены в:</p> <ul> <li>Голосеевском районе— просп. Науки, 88, ул. Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);</li> <li>Дарницком районе— ул. Евгения Харченко, 41-47;</li> <li>Днепровском районе— ул. Ивана Микитенко, 21-27;</li> <li>Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;</li> <li>Подольском районе— ул. Юрковская, 25;</li> <li>Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина;</li> <li>Шевченковском районе — ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4.</li> </ul> <p><strong>24 ноября (среда)</strong> в:</p> <ul> <li>Голосеевском районе— Стратегическое шоссе (в границах проспект Науки и улицы Малокитаевской);</li> <li>Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;</li> <li>Днепровском районе — просп. Соборности, 2-20;</li> <li>Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;</li> <li>Печерском районе— ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Колпака);</li> <li>Подольском районе— просп. Правды, 5-11;</li> <li>Святошинском районе— ул. Подлесная, 8.</li> </ul> <p><strong>25 ноября (четверг)</strong> в:</p> <ul> <li>Голосеевском районе— ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской);</li> <li>Дарницком районе— ул. Евгения Харченко, 41-47;</li> <li>Днепровском районе — б-р Перова, 8-10;</li> <li>Оболонском районе — ул. Марка Вовчка, 21;</li> <li>Печерском районе— ул. Генерала Алмазова, 6-8;</li> <li>Подольском районе— ул. Юрковская, 25;</li> <li>Святошинском районе— ул. Гната Юры, 5, на пересечении просп. Победы, 73/1 и ул. Кулибина.</li> </ul> <p><strong>26 ноября (пятница)</strong> в:</p> <ul> <li>Голосеевском районе— просп. Голосеевский, 116;</li> <li>Дарницком районе— ул. Анны Ахматовой, 31;</li> <li>Деснянском районе — ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);</li> <li>Днепровском районе— ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;</li> <li>Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;</li> <li>Печерском районе— пер. Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;</li> <li>Подольскому— ул. Полковая, 72, ул. Ивана Выговского, 10-12;</li> <li>Святошинском районе— ул. Подлесная, 8;</li> <li>Соломенском районе— ул. Просвещения (в границах ул. Вузовской и Максима Кривоноса), пер. Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской);</li> <li>Шевченковском районе— ул. Рижская, 1, ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в пределах улиц Олеся Гончара, 65-А и ул. Богдана Хмельницкого, 94.</li> </ul> <p><strong>27 ноября (суббота)</strong> в:</p> <ul> <li>Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21.</li> </ul> <p><strong>28 ноября (воскресенье)</strong> в:</p> <ul> <li>Днепровском районе— ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);</li> <li>Оболонском районе— ул. Марка Вовчка, 21;</li> <li>Печерском районе— ул. Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);</li> <li>Шевченковском районе— ул. Татарская, 32-38.</li> </ul> <p>Традиционные сельскохозяйственные, сезонные ярмарки и продуктовые рынки столицы работают в обычном режиме, но с строгим соблюдением противоэпидемических требований.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ </strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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