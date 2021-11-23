В Киеве проектируют концертный зал на 1800 мест magictr | 23.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет Похожие записи В столице на книжном рынке пройдет встреча с легендарной актрисой Комментариев нет | Ноя 5, 2021 Контекст Ступки: в Ивано-Франковске вышли в свет тексты о театральной эпохе Комментариев нет | Дек 29, 2016 В Канаде появится скульптура киевской княгини Комментариев нет | Ноя 17, 2021 ИРПЕНЦЫ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЗВЕЗДА РОЖДЕСТВА» Комментариев нет | Янв 19, 2017 Об авторе magictr