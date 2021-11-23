В Киеве проектируют концертный зал на 1800 мест

magictr | 23.11.2021 | Исскуство | Комментариев нет

У Киева проектируют концертную залу&1; ></p> <p>Входящая группа концерт-холла. Визуализация бюро Snøhetta </p> <p>Департамент градостроительства и архитектуры КГГА предоставил разрешение на создание современного концерт-холла на месте старого дворца культуры завода «Меридиан» на улице Николая Василенко в Киеве.</p> <p>По примеру Microsoft Thea Roshen намерена построить пока единственное в Восточной Европе концертное учреждение, созданное по средствам меценатов, а не государства.</p> <p>Заброшенный дворец культуры компания приобрела в 2020 году для построения многофункционального художественного комплекса международного класса. Здесь планируют создать концертный зал на 1800 мест для выступлений большого симфонического оркестра с хором, а также камерный зал на 400 зрителей, инфраструктуру для репетиций музыкантов и хоров. В заведении будут проводить по 250 художественных событий в год. Открытие запланировано на 2025 год.</p> <p>Фасад бывшего дома культуры полностью изменят и облицовывают армянским туфом, имеющим свойство «дышать». Этот камень обладает уникальными свойствами, позволяющими сохранять температуру в здании выше нуля градусов даже в морозы, а летом сохраняют от перегревания. Проект не контрастирует с другой архитектурой — он хорошо вписывается в ландшафт и дополнит возможности местного парка. А главное, по задумке инициаторов, концертный зал должен дать мощный импульс популяризации украинской культуры и развития Киева как культурной столицы.</p> <p>В Шевченковском районе Киева планируют создать Вьетнамский сквер. Его открытие за внебюджетные средства запланировано на 2022 год.</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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