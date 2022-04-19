В Киеве продолжают ремонтировать дороги: где уже нет ям

magictr | 19.04.2022 | Новости | Комментариев нет

У  дороги: где уже нет ям

Работают дорожники Дарницы. Фото: Дарницкая РГА

В Дарницком районе продолжается весенний ремонт дорог силами КП ШЭУ района. В первую очередь ликвидируют аварийно опасные ямы, выбоины, трещины в асфальтовом покрытии проезжих частей улиц.

Уже выполнены работы по ликвидации ямочности на отдельных участках следующих улиц:

• ул. Гришко;

• ул. Ревуцкого;

• кольцевая развязка Ревуцкого-Тростянецкая;

• ул. Драгоманова;

• ул. Дьяченко;

• ул. Боровая;

• ул. Харченко;

• ул. К. Осьмака.

«Вечерний Киев» сообщил, что в настоящее время Укравтодор работает над расчисткой дорог Ворзеля.

Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»

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