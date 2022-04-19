В Киеве продолжают ремонтировать дороги: где уже нет ям
19.04.2022 | Новости | Комментариев нет|
Работают дорожники Дарницы. Фото: Дарницкая РГА
В Дарницком районе продолжается весенний ремонт дорог силами КП ШЭУ района. В первую очередь ликвидируют аварийно опасные ямы, выбоины, трещины в асфальтовом покрытии проезжих частей улиц.
Уже выполнены работы по ликвидации ямочности на отдельных участках следующих улиц:
• ул. Гришко;
• ул. Ревуцкого;
• кольцевая развязка Ревуцкого-Тростянецкая;
• ул. Драгоманова;
• ул. Дьяченко;
• ул. Боровая;
• ул. Харченко;
• ул. К. Осьмака.
«Вечерний Киев» сообщил, что в настоящее время Укравтодор работает над расчисткой дорог Ворзеля.
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»
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