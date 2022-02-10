В Киеве продолжают модернизировать школьные стадионы
В Днепровском районе капитально отремонтируют спортивные площадки на стадионе специализированной школы № 31, что на улице Мартовской, 5, средства на это выделят из городского бюджета. Здесь запланировано обустроить современную спортивную зону для занятий физической культурой и спортом, а проект обьют. из трех предложений. На следующей неделе состоится их обсуждение и депутат от округа вместе с администрацией школы и обществом изберут лучший из них. И впоследствии начнут и ремонтные работы.
По словам депутата Киевского городского совета, первого заместителя председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Александра Мищенко, он вместе с представителями администрации учебного заведения обсудил необходимые инфраструктурные решения для обустройства школьных спортивных площадок и создания комфортной и безопасной территории для досуга детей.
Депутат добавил, что городские власти работают над улучшением уровня благоустройства и создает комфортные условия для обучения школьников.
Кроме того, по словам Александра Мищенко, земельная комиссия Киевсовета готовит проект решения о запрете новой застройки в центре столицы.
>
Екатерина НОВОРОННЯ, «Вечерний Киев»