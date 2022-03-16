В Киеве продолжается усиленный комендантский час: правила
Передвигаться по городу без спецпропусков — запрещено. Фото из открытых источников.
Усиленный комендантский час введен до 7 утра 17 марта. Передвигаться по городу без спецпропусков — запрещено!
Выходить можно только в случае воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия.
В частности, не будут работать магазины, аптеки, зоомагазины и общественный транспорт, учреждения и предприятия.
Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
Передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуска нового образца Военного коменданта Киева. Пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час — строго запрещено!
Как писал «Вечерний Киев», сегодня киевляне не смогут посетить врача или аптеку. В то же время стационарные медучреждения (больницы) работают и безотказно оказывают помощь больным, нуждающимся в госпитализации. Также безотказно выполняет экстренные вызовы бригады «скорой».
Кроме того, станции метро работают только в режиме укрытия. Движение поездов не будет осуществляться.
Также мы узнали, как во время усиленного комендатского часа выгулять собаку и не нарваться на неприятности.
Во время комендантского часа в Киеве проведут специальные мероприятия Киевской области. городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»