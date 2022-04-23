В Киеве продолжается весенний ремонт дорог: на многих улицах уже ликвидировали ямы и рытвины
Столичные дорожники. Фото: КГГА
Также во всех районах столицы проводится ручная и механизированная уборка транспортных артерий, тротуаров, остановочных комплексов и очистки ливнеприемников.
Работники ШЭУ города Киева продолжают работать и заботиться о состоянии улично-дорожной сети.
«Во всех районах города проводится ручная и механизированная уборка транспортных артерий, тротуаров, остановочных комплексов и очистки ливнеприемников. Также специалисты столичных ШЭУ проводят подготовительные работы по текущему ремонту дорожного покрытия и плановые ямочные ремонты», — сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. Первоочередно во время весеннего ремонта дорог ликвидируют аварийно опасные ямы, выбоины, трещины в асфальтовом покрытии проезжих частей улиц.
В частности уже ликвидировали ямы на улицах: Гришко, Ревуцкого, Драгоманова, Дьяченко, Боровая, Харченко, К. Осьмака и многие другие.
Как сообщал «Вечерний Киев», в Киевской военной администрации отмечают: посещать места отдыха на природе опасно, ведь на окраинах Киева и области продолжаются работы по разминированию.
Инна БИРЮКОВА , «Вечерний Киев»