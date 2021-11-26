В Киеве продолжается пятый Городской Форум развития гражданского общества
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Главная цель столичной власти — партнерство с обществом. Фото: Борис Корпусенко
Во время второй панели участники обсудили большую демократию из-за локального взаимодействия власти и общины.
В современных реалиях для полноценного развития города, недостаточно решений, только одной местной власти. Ведь нельзя делать что-то для людей, не понимая, что именно нужно людям и к чему они вообще стремятся. Итак, главный месседж столичной власти — партнерство, благодаря которому можно услышать общину.
Сегодня, 26 ноября, продолжил работу пятый общегородской Форум развития гражданского общества, во время которого участники дали ответы на волнующие непосредственно общество вопросы, узнали опыт работы коллег из Германии, подвели итоги успешных кейсов и анонсировали будущие планы в направлении развития демократии. . Обсуждение проходило в студии телеканала «Киев». Мероприятие началось с вступительного слова Владимира Бондаренко, заместителя городского головы, секретаря КГГА. , который отметил, что не смотря на то, что коронавирус внес свои коррективы в систему коммуникации с обществом, местное самоуправление все равно способно эффективно решать вопросы общины и поощрять ее к принятию решений на уровне города.
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Владимир Бондаренко, заместитель городского головы, секретаря КГГА
Собственно, в условиях пандемии, власть сотрудничает с обществом в новом формате онлайн. В частности, благодаря электронным инструментам прямой демократии реформа Общественного бюджета Киева позволила в 2021 году привлечь на 70 000 голосов больше, чем за предыдущий год. Что свидетельствует о заинтересованности киевлян и эффективности работы этого инструмента.
Еще один важный результат такого сотрудничества — выделение рекордных 200 миллионов гривен, которые уже направлены на реализацию проектов общественного бюджета. Кроме общественного бюджета, достаточно эффективно работает и механизм электронных петиций.
«Даже, когда мы говорили об определенных сложностях с идентификацией пользователей, у нас не уменьшилась динамика электронных петиций, а наоборот увеличилась. Мы сократили количество голосов для петиции Киева с 10 000 до 6000. Если в прошлом году было только две электронные петиции (набравшие необходимое количество поддержки — прим. ред), то сегодня, а еще не конец года, мы имеем три успешных петиции, которые под три успешных петиции. и начинают реализовываться», — отметил Владимир Бондаренко.
Также, спикер отметил, что следующим шагом формирования будет реформирование системы петиций. Речь идет о петициях для районов города и для микрорайонов, где количество подписей для поддержки петиции будет кардинально уменьшено. Ведь для районов необходимо 1000 подписей, а для микрорайонов 400.
Кроме того, Киевский городской совет до мая 2022 года планирует провести специальное заседание. И специально до него разработать проекты решений и рассмотреть все местные инициативы, которые существуют на сегодняшний день. Ведь уже более 120000 киевлян отдали свои подписи за их реализацию.
«Мы запустили уникальный инструмент, которого не было раньше — консультации с обществом при планировании публичных пространств. Например, если речь идет о реконструкции определенных парков, скверов и т.п., любой капитальный ремонт, реконструкция или строительство таких объектов, будет сопровождаться диалогом с общественностью»,— добавил представитель Киевсовета.
< Запущен и ряд реформ, например: Реформа местных инициатив. Такие предложения киевляне тоже будут получать в электронном формате, а подписи на их поддержку смогут ставить киевляне с 16 лет.
Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА< strong>Роман Лелюк в свою очередь рассказал, о том, как выстроить работу с обитателями района таким образом, чтобы они чувствовали, что их голос услышан. За основу лег опыт ведущих Европейских стран. Например, у немцев очень развит менеджмент жилых районов.
Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк
«Мы называем этот квартальный менеджмент. Основную идею мы позаимствовали из Берлина. Она заключается в распределении столицы на условные микрорайоны. По 15000, 20000 населения. Отмечаю, никакого отношения к административно-территориальному разделению это нет»,— уточняет Лелюк. в основу историческую составляющую, например: «Татарка», «Приорка», «Липки» и т.д.
Формируется и социально-экономический принцип, собственно микро- общины, объединенные общими социально-экономическими интересами.
В Киеве продолжается пятый Городской Форум развития гражданского общества
Благодаря аналитическим исследованиям, можно увидеть, например, какие люди получают материальную помощь. Проанализировать различные социальные выплаты в пределах микрорайона, уровень безработицы, количество пожилых людей и т.д. Формируется так называемый паспорт микро-общины. После чего по градации ее распределяют на красный, желтый и зеленый цвет. Собственно, красный цвет — это низкий социально-экономический уровень. Желтый — средний. Зеленый — высокий социально-экономический уровень.
«Далее мы замыкаем координацию, на открытых общественных пространствах „VcentiHub“, которые мы открываем в каждом районе. Где, собственно, будет оказываться методическая и практическая поддержка. Следующим этапом мы хотим ввести информационно-коммуникативные кампании для разъяснений городских политик, что позволит локализовать информативные кампании»,— рассказывает Лелюк.
Также, жителям данной общины хотят предложить создать орган самореализации населения для того, чтобы они могли выбрать человека, который будет представлять их интересы.
Основной замысел квартального менеджмента состоит в том, что он даст возможность понимать и чувствовать микро-общество. Благодаря формированию программы социального и экономического развития опираясь на низовые потребности жителей, будет возможность слышать не только самых активных, но и видеть объективную потребность большинства.
Напомним, в нынешнем году Департамента общественных коммуникаций удалось реализовать четыре важные инициативы:
- бесплатные экскурсии в столицу, организованные совместно с Управлением туризма и Управление туризма продвижений КГГА;
- обсуждение развития велоинфраструктуры в Оболонском районе совместно с Управлением транспорта КГГА;
- открытие общественных пространств VcentiHub;
- проведение ежегодной церемонии «ТОП-100» лучших проектов.
Раньше журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что обсуждали участники форума во время первой панели.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний» Киев»