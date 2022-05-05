В Киеве продолжается набор до 1 классов: что нужно знать родителям
Родителям будущих первоклассников нужно написать заявление этого месяца. Фото: Борис Корпусенко
Прием документов продолжается до 31 мая.
В этом году зачисление в 1-е классы будет осуществляться на основании заявления одного из родителей будущих первоклассников, предоставленных собственноручно или сканированных копий или фотокопий, направленных нарочным, факсом, электронной почтой на адрес школы. Если до 31 мая у родителей нет возможности получить медицинскую справку для своего ребенка, это не является основанием для отказа в зачислении. подать до 23 августа 2022 года включительно. При зачислении в учебное заведение приоритет будет предоставляться тем детям, проживающим на территории обслуживания заведения, зарегистрированным внутри перемещенным лицам, детям, чьи братья или сестры детей .
Департамент образования и науки Киеве подготовил инфографику для родителей будущих первоклассников по зачислению 2022 года. В ¦— рекомендации, перечень документов, график зачислений .
Сегодня многие школьники учатся онлайн. Так, в сети изложены электронные версии украинских учебников, а более 20 школ предоставили учащимся бесплатный доступ.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»