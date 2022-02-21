В Киеве продолжается метеорологическая весна
Из-за изменения климата времени года в Украине не соответствуют календарю.
Начиная с 6 февраля по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С.
Это свидетельствует о том, что в Киев посетила метеорологическая весна, почти на месяц раньше климатической нормы.
«Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась только 48 дней, что на полтора месяца короче среднего многолетнего показателя и оказалось кратчайшей за историю наблюдений 20 наблюдалась»,— отмечают в обсерватории.
Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и в дальнейшем будут плюсовыми.
Ранее ученые зафиксировали несколько температурных рекордов, установленных погодой в Киеве в январе 2022 года.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»