В Киеве продолжается капитальный ремонт Кольцевой дороги
Ремонт Кольцевой дороги. Фото: КГГА
Окончание реализации этого масштабного проекта запланировали до конца 2022 года.
В Киеве сейчас выполняется капитальный ремонт отрезка пути от Одесской площади до Жулянского моста.
Об этом сообщил в интервью «Вечернему Киеву» депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Игорь Галайчук.
«По техническому состоянию этот участок Окружной дороги был одним из худших. Киевляне на это постоянно жаловались, но город ничего не мог сделать, поскольку эти и другие участки Киевского полукольца находились на балансе Киевской области», — подчеркнул Игорь Галайчук.
Однако осенью прошлого года удалось поставить Окружную дорогу на баланс Киева. И уже выполняются ремонтные работы.
Начался капитальный ремонт с основы — прокладка ливневой канализации. Это почти 5 тысяч погонных метров новых инженерных сетей, ведь дождевой канализации здесь не было совсем. Сейчас происходит даже не асфальтирование дороги, а полная замена дорожного покрытия на трехслойное асфальтобетонное.
Также здесь отремонтируют тротуары и обустроят велодорожку. Кроме того, капитальный ремонт включает обновление трех светофорных объектов и восьми павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. А, чтобы шум от автомобилей не донимал жителей Теремков, установят семиметровое барьерное ограждение.
«Поэтому с уверенностью могу сказать, вскоре Кольцевая дорога превратится в автобан, не хуже, чем в Европе. Его открытие запланировали на 2022 год»,— подчеркнул Игорь Галайчук.
Также в интервью Игорь Галайчук рассказал о своей депутатской работе в Голосеевском районе и о решении транспортных проблем столицы.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»