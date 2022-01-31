В Киеве продолжается капитальный ремонт Кольцевой дороги

magictr | 31.01.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киева продолжается капитальный дороги

Ремонт Кольцевой дороги. Фото: КГГА

Окончание реализации этого масштабного проекта запланировали до конца 2022 года.

В Киеве сейчас выполняется капитальный ремонт отрезка пути от Одесской площади до Жулянского моста.

Об этом сообщил в интервью «Вечернему Киеву» депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Игорь Галайчук.

«По техническому состоянию этот участок Окружной дороги был одним из худших. Киевляне на это постоянно жаловались, но город ничего не мог сделать, поскольку эти и другие участки Киевского полукольца находились на балансе Киевской области», — подчеркнул Игорь Галайчук.

Однако осенью прошлого года удалось поставить Окружную дорогу на баланс Киева. И уже выполняются ремонтные работы.

Начался капитальный ремонт с основы — прокладка ливневой канализации. Это почти 5 тысяч погонных метров новых инженерных сетей, ведь дождевой канализации здесь не было совсем. Сейчас происходит даже не асфальтирование дороги, а полная замена дорожного покрытия на трехслойное асфальтобетонное.

Также здесь отремонтируют тротуары и обустроят велодорожку. Кроме того, капитальный ремонт включает обновление трех светофорных объектов и восьми павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. А, чтобы шум от автомобилей не донимал жителей Теремков, установят семиметровое барьерное ограждение.

«Поэтому с уверенностью могу сказать, вскоре Кольцевая дорога превратится в автобан, не хуже, чем в Европе. Его открытие запланировали на 2022 год»,— подчеркнул Игорь Галайчук.

Также в интервью Игорь Галайчук рассказал о своей депутатской работе в Голосеевском районе и о решении транспортных проблем столицы.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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