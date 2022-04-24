В Киеве продолжает существовать угроза авиационных и ракетных ударов, Николай Жирнов
Председатель Киевской городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов. Фото: КГГА
Председатель Киевской городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов подытожил ситуацию в столице за эту неделю.
Ситуация в городе остается контролируемой. В то же время, продолжает существовать угроза авиационных и ракетных ударов. Об этом сообщил глава Киевской городской военно-гражданской администрации Николай Жирнов.
По его словам, в Киев прибывают жители. Основные усилия всех служб направлены на обеспечение жизнедеятельности города, восстановление повреждений в результате авиационных и ракетных ударов противника.
Над разборкой завалов и обезвреживанием взрывоопасных предметов до сих пор работают спасатели. За время полномасштабной российской агрессии подразделениями ГСЧС выявлены, изъяты и уничтожены 866 взрывоопасных предметов, в том числе 2 авиационные бомбы, обследована и очищена территория площадью 14,25 га. числе над улучшением укрытий для жителей.
Для обеспечения своевременного информирования населения, а также надежной связи к интернету уже подключено 815 укрытий.
В условиях особого периода на территории столицы продолжают работать промышленные предприятия.Заведения питания продолжают выдавать около 55 тысяч горячих обедов ежедневно для людей, нуждающихся в этом, а также военных.
«Осуществляются мероприятия по разблокированию улиц города и улучшению сообщения внутри столицы. Блокпосты продолжают оптимизироваться, чтобы разгрузить город»,— отметил Николай Жирнов.
Такжедля комфортного передвижения граждан общественный транспорт нормализует свою работу.
По «красной» линии метро движение осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Лесная». По «синий» от станции «Героев Днепра» до станции «Теремки». Движение по «зеленой» линии осуществляется между станциями «Сырец» и «Красный хутор». Работают пересадочные узлы «Дворец спорта» — «Площадь Льва Толстого» и «Золотые ворота»-«Театральная». Без остановки поезда следуют через станции: «Майдан Незалежности», «Кловская», «Крещатик», Днепр, Гидропарк.
Ориентировочный интервал движения по всем линиям — 10-15 минут. Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 06:30 до 20:00. Кроме того, подземные станции метрополитена круглосуточно работают как укрытие для населения.
Наземный общественный транспорт столицы (автобусы, троллейбусы, трамваи) курсирует с 7:00 до 21:00.
Также напоминаем нашим гражданам о правилах безопасности в районах, где велись боевые действия. При обнаружении взрывоопасных предметов:
- не паникуйте;
- укажите место находки подручными предметами;
- отойдите таким же путем, которым двигались, на безопасное расстояние;
- немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или сообщить о находке военных.
Кроме того, в Киеве на период военного положения запрещено посещение лесов. Кроме того, лесопарковые зоны на подступах к Киеву являются опасными для населения. — пояса. Также кулич передали в Центр социальной защиты Днепровского района. Там их сформируют в отдельные пакеты вместе с товарами первой необходимости, продуктами питания направят к пожилым людям, детям с инвалидностью и малообеспеченным семьям. Пасхи предоставило предприятие «Киевхлеб».
Киевская городская военная администрация поздравляет всех с грядущим светлым праздником Пасхи! Желает всем выдержки, душевного спокойствия, победы и сил бороться с врагом.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»