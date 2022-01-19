В Киеве продавщица украла ювелирных украшений на 200 тысяч гривен
Женщине грозит до восьми лет заключения. Фото из открытых источников
Женщина полгода понемногу похищала золотые цепочки, серьги и каблучки и сдавала в ломбарды.
Недостаток товара при переучете заметил директор магазина ювелирных украшений, расположенного в Голосеевском районе. Он обратился с заявлением в полицию.
Правоохранители начали проверку и установили факт систематических краж драгоценностей сотрудницей фирмы. Как сообщил начальник следственного отделения Голосеевского управления полиции Михаил Жушман, продавщица в течение шести месяцев похищала украшения и отдавала их под залог в ломбарды.
«Злоумышленница нанесла магазину имущественный ущерб на сумму около 200 тысяч гривен. Ею оказалась ранее несудимая 46-летняя местная жительница», — рассказал Михаил Жушман.
Сворованные украшения женщина сдавала в ломбарды
Женщине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: «Кража» и « . Женщине грозит до восьми лет тюрьмы.
Еще одного «охотника» за золотыми украшениями поймали в Святошинском районе. Вор разбил окно и залез в частный дом. Оттуда он похитил ювелирные изделия и деньги, но бежать ему помешал сосед, задержавший незваного «гостья» и вызвавший полицию.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»