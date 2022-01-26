В Киеве приняли Экостратегию, которая улучшит качество воды, воздуха и энергоэффективность

magictr | 26.01.2022 | Новости | Комментариев нет

В столице станет больше зеленых зон. Фото: Наталья Слинкина

Этот документ определяет главные экологические проблемы столицы и предлагает пути их решения.

Киевский городской совет утвердил «Экологическую стратегию города Киева до 2030 года». В этом документе определили основные направления, как столица должна развиваться в экологической плоскости следующие несколько лет. ekostrategiju-jaka-pokrashhit-jakist-vodi-povitrja-tanbspenergoefektivnist-5ec796e.jpg» alt=»В&Киеве приняли Экостратегию, которая улучшит качество воды, воздуха и энергоэффективность» />

Фото: Борис Корпусенко

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТА

Особенностью «Экологической стратегии города Киева до 2030 года» является то, что этот документ является исключительно общественной инициативой. То есть, его разработали и предложили не чиновники, а сами жители города.
В подготовке Экостратегии приняли участие более 100 экспертов и ученых в области экологии, общественных активистов, членов экологических организаций и киевлян. >ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОСТРАТЕГИИ

Экостратегия содержит четыре основных направления экологической политики Киева. Это — «Чистая вода», «Чистый воздух и чистая энергия», «Зеленые зоны и биоразнообразие» и «Круговое управление отходами».

В каждом из этих направлений определили немало конкретных мер. Например, чтобы улучшить качество водопроводной воды и защитить экосистему Днепра, предложено усилить контроль за качеством воды, в том числе внедрив новые стандарты ее оценки. Модернизация инфраструктуры водоснабжения и водоотвода — одна из целей, которая поможет подавать чистую воду в каждую квартиру. .

В Киеве приняли Экостратегию, которая улучшит качество воды, воздуха и энергоэффективность

Одна из задач — улучшение качества питьевой воды. Фото: Борис Корпусенко

Документ также отмечает расширение площади зеленых зон и заповедных территорий. Так, площадь зеленых зон к 2030 году достигнет более 7 тысяч гектаров. Кроме того, 30 тысяч гектаров будут иметь статус заповедных территорий.

Одним из приоритетов является и решение мусорной проблемы. В этом плане Экостратегия в частности предполагает строительство сортировочно-перерабатывающих станций, создание пунктов, где можно будет отремонтировать старые вещи, чтобы не выбрасывать их на свалки. Также поставили цель обеспечить киевлян компостерами, чтобы они не сжигали растительность.

В документе говорится и о повышении эффективности использования энергии в зданиях жилого и нежилого фонда, экомодернизации промышленных предприятий и перехода их к использованию энергии. городского электрического транспорта и т.д.

Полностью со Стратегией можно ознакомиться по ссылке.

Приоритет— экологическому транспорту. Фото: Борис Корпусенко

КАКОЙ ЦЕЛИ ПОСТАВИЛИ ДОСТИГАТЬ К 2030 году

Активисты обнародовали ключевые показатели в экологическом развитии столицы, которых запланировали достичь к 2030 году. Это, в частности:

  • рост доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе Киева до 50%; уменьшение энергопотребления зданий на 25%; уменьшение выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ с 205 т/кв.км до 164 /кв.км;
  • обеспеченность зелеными зонами общего пользования с 18 до 25 кв. м/чел;
  • увеличение площади земель природно-заповедного фонда с 20,1 тысячи гектаров до более 30 тысяч гектаров;
  • увеличение доли переработанных отходов до 50%;

    • < li>уменьшение захоронения отходов с 90 до 25%.

    — Экологическая стратегия Киева до 2030 года разработана совместно киевлянами, экспертами и общественным сектором. Ее цели и задачи согласуются с целями устойчивого развития ООН.

    В Стратегии проанализированы сильные и слабые стороны каждого из четырех направлений, сформулированы цели, которых нужно достичь, установлены объективные сроки и конкретные действия для улучшения экологической ситуации в столице.

    Спасибо всем депутатам Киевсовета, кто поддержал этот документ . Надеюсь, что все материалы и наработки заложены в Экологической стратегии Киева будут учтены и использованы в дальнейших решениях Киевского совета по экологии.

    Вадим Сторожук, депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам экологической политики: — По моему представлению, в Экологическую стратегию включили еще одно направление — декарбонизацию предприятий. Ведь большинство европейских столиц уже отошли от использования угля и переходят на водород.

    Конечно, чтобы провести декарбонизацию, нужны серьезные финансовые ресурсы. Но Европа в восторге от подобных нововведений, поэтому всегда готова приобщаться к софинансированию таких проектов, конечно, совместно с городским бюджетом.

    Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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