В Киеве приняли Экостратегию, которая улучшит качество воды, воздуха и энергоэффективность
В столице станет больше зеленых зон. Фото: Наталья Слинкина
Этот документ определяет главные экологические проблемы столицы и предлагает пути их решения.
Киевский городской совет утвердил «Экологическую стратегию города Киева до 2030 года». В этом документе определили основные направления, как столица должна развиваться в экологической плоскости следующие несколько лет. ekostrategiju-jaka-pokrashhit-jakist-vodi-povitrja-tanbspenergoefektivnist-5ec796e.jpg» alt=»В&Киеве приняли Экостратегию, которая улучшит качество воды, воздуха и энергоэффективность» />
Фото: Борис Корпусенко
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТА
Особенностью «Экологической стратегии города Киева до 2030 года» является то, что этот документ является исключительно общественной инициативой. То есть, его разработали и предложили не чиновники, а сами жители города. Экостратегия содержит четыре основных направления экологической политики Киева. Это — «Чистая вода», «Чистый воздух и чистая энергия», «Зеленые зоны и биоразнообразие» и «Круговое управление отходами». В каждом из этих направлений определили немало конкретных мер. Например, чтобы улучшить качество водопроводной воды и защитить экосистему Днепра, предложено усилить контроль за качеством воды, в том числе внедрив новые стандарты ее оценки. Модернизация инфраструктуры водоснабжения и водоотвода — одна из целей, которая поможет подавать чистую воду в каждую квартиру. . Одна из задач — улучшение качества питьевой воды. Фото: Борис Корпусенко Документ также отмечает расширение площади зеленых зон и заповедных территорий. Так, площадь зеленых зон к 2030 году достигнет более 7 тысяч гектаров. Кроме того, 30 тысяч гектаров будут иметь статус заповедных территорий. Одним из приоритетов является и решение мусорной проблемы. В этом плане Экостратегия в частности предполагает строительство сортировочно-перерабатывающих станций, создание пунктов, где можно будет отремонтировать старые вещи, чтобы не выбрасывать их на свалки. Также поставили цель обеспечить киевлян компостерами, чтобы они не сжигали растительность. В документе говорится и о повышении эффективности использования энергии в зданиях жилого и нежилого фонда, экомодернизации промышленных предприятий и перехода их к использованию энергии. городского электрического транспорта и т.д. Полностью со Стратегией можно ознакомиться по ссылке. Приоритет— экологическому транспорту. Фото: Борис Корпусенко Активисты обнародовали ключевые показатели в экологическом развитии столицы, которых запланировали достичь к 2030 году. Это, в частности: < li>уменьшение захоронения отходов с 90 до 25%. — Экологическая стратегия Киева до 2030 года разработана совместно киевлянами, экспертами и общественным сектором. Ее цели и задачи согласуются с целями устойчивого развития ООН. В Стратегии проанализированы сильные и слабые стороны каждого из четырех направлений, сформулированы цели, которых нужно достичь, установлены объективные сроки и конкретные действия для улучшения экологической ситуации в столице. Спасибо всем депутатам Киевсовета, кто поддержал этот документ . Надеюсь, что все материалы и наработки заложены в Экологической стратегии Киева будут учтены и использованы в дальнейших решениях Киевского совета по экологии. Вадим Сторожук, депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам экологической политики: — По моему представлению, в Экологическую стратегию включили еще одно направление — декарбонизацию предприятий. Ведь большинство европейских столиц уже отошли от использования угля и переходят на водород. Конечно, чтобы провести декарбонизацию, нужны серьезные финансовые ресурсы. Но Европа в восторге от подобных нововведений, поэтому всегда готова приобщаться к софинансированию таких проектов, конечно, совместно с городским бюджетом. Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»
В подготовке Экостратегии приняли участие более 100 экспертов и ученых в области экологии, общественных активистов, членов экологических организаций и киевлян.
КАКОЙ ЦЕЛИ ПОСТАВИЛИ ДОСТИГАТЬ К 2030 году
Экостратегия содержит четыре основных направления экологической политики Киева. Это — «Чистая вода», «Чистый воздух и чистая энергия», «Зеленые зоны и биоразнообразие» и «Круговое управление отходами».
В каждом из этих направлений определили немало конкретных мер. Например, чтобы улучшить качество водопроводной воды и защитить экосистему Днепра, предложено усилить контроль за качеством воды, в том числе внедрив новые стандарты ее оценки. Модернизация инфраструктуры водоснабжения и водоотвода — одна из целей, которая поможет подавать чистую воду в каждую квартиру. .
Одна из задач — улучшение качества питьевой воды. Фото: Борис Корпусенко
Документ также отмечает расширение площади зеленых зон и заповедных территорий. Так, площадь зеленых зон к 2030 году достигнет более 7 тысяч гектаров. Кроме того, 30 тысяч гектаров будут иметь статус заповедных территорий.
Одним из приоритетов является и решение мусорной проблемы. В этом плане Экостратегия в частности предполагает строительство сортировочно-перерабатывающих станций, создание пунктов, где можно будет отремонтировать старые вещи, чтобы не выбрасывать их на свалки. Также поставили цель обеспечить киевлян компостерами, чтобы они не сжигали растительность.
В документе говорится и о повышении эффективности использования энергии в зданиях жилого и нежилого фонда, экомодернизации промышленных предприятий и перехода их к использованию энергии. городского электрического транспорта и т.д.
Полностью со Стратегией можно ознакомиться по ссылке.
Приоритет— экологическому транспорту. Фото: Борис Корпусенко
Активисты обнародовали ключевые показатели в экологическом развитии столицы, которых запланировали достичь к 2030 году. Это, в частности:
< li>уменьшение захоронения отходов с 90 до 25%.
— Экологическая стратегия Киева до 2030 года разработана совместно киевлянами, экспертами и общественным сектором. Ее цели и задачи согласуются с целями устойчивого развития ООН.
В Стратегии проанализированы сильные и слабые стороны каждого из четырех направлений, сформулированы цели, которых нужно достичь, установлены объективные сроки и конкретные действия для улучшения экологической ситуации в столице.
Спасибо всем депутатам Киевсовета, кто поддержал этот документ . Надеюсь, что все материалы и наработки заложены в Экологической стратегии Киева будут учтены и использованы в дальнейших решениях Киевского совета по экологии.
Вадим Сторожук, депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам экологической политики: — По моему представлению, в Экологическую стратегию включили еще одно направление — декарбонизацию предприятий. Ведь большинство европейских столиц уже отошли от использования угля и переходят на водород.
Конечно, чтобы провести декарбонизацию, нужны серьезные финансовые ресурсы. Но Европа в восторге от подобных нововведений, поэтому всегда готова приобщаться к софинансированию таких проектов, конечно, совместно с городским бюджетом.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»