В Киеве презентуют иллюстрации о столичной подземке
Иллюстрации покажут в течение месяца в вестибюле «Золотых ворот»
2 февраля в вестибюле станции метро «Золотые ворота» откроют выставки плакатов #ЗАТУРНИКЕТОМ. Иллюстраторов с объединения ВМИЮ вдохновила киевская подземка.
Иллюстрации, специально созданные арт-объединением ВМИ, заставят остановиться, задуматься, почувствовать, удивиться или улыбнуться. Ведь каждый пассажир Киевского метрополитена и является тем, для кого создаются арт-объекты, кем вдохновляются современные художники, кого они стремятся заинтересовать современным украинским искусством и иллюстрацией.
В проекте приняли участие иллюстраторы: Катя Прусенко, Дубровина Ольга, Ярослав Борута, Лана Мохнач, Маха Третьякова, Ника Любчич, Таисия Ястремская, Инна Пилипенко.
Торжественное открытие выставки пройдет 2 февраля в 11:00. На презентации каждый желающий сможет присоединиться к созданию «живого» плаката, который дополнит экспозицию. В память о событии можно будет получить авторскую открытку от иллюстраторов.
«Метро. Метрополитен. Подземка. Это более чем общественный транспорт. Это телепорт. Это время, на которое мы как бы попадаем в параллельную реальность, становясь частью трафика. Но это тоже жизнь, где мы чувствуем, мечтаем, вспоминаем, обдумываем и планируем. Иногда единственное место, где можно остаться наедине со своими мыслями, начинается «ЗАТУРНИКЕТОМ»,— объясняют концепцию организаторы.
Выставка продлится до 4 марта 2022 года. украинскую книгу о современной иллюстрации.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»