В Киеве презентовали уникальный путеводитель местами памяти Украинской революции 1917–1921 годов
Ярослав Файзулин, Марина Хонда и Роман Лелюк во время презентации книги
Отправится в столичные чтения и путеводитель по местам памяти Украинской революции. Впрочем, как отметила во время презентации книги заместитель председателя КГГА Марина Хонда, в то же время городские власти будут искать возможности для более широкого ее распространения, в частности, и в цифровом формате.
«Ведь именно Киев был эпицентром восстановления украинской государственности, в котором произошли важнейшие события Украинской революции и об этом должны помнить. Как и о том, что история, если не усваиваем ее уроков — повторяется. Это эксклюзивное издание, которое в легкой и доступной форме знакомит с периодом, который длительное время скрывался советской властью и был под запретом изучения. Надо научиться уважать свою историю, знать, по каким улицам ходим, кто на них проживал…», — сказала Марина Хонда.
Максим Майоров и Роман Лелюк
«За последние годы мы издали около 200 тысяч экземпляров, которые были распространены по всем столичным библиотекам. И сегодня я очень рад, что пятилетний проект, направленный на восстановление памяти об Украинской революции, завершается выходом такого знакового путеводителя. Книга настолько интересна, что восхищает с первой страницы и от нее уже невозможно оторваться»,— поделился впечатлениями Роман Лелюк.
В свою очередь авторы книги поблагодарили городские власти за поддержку и помощь в издательстве путеводителя. Александр Кучерук выразил пожелание, чтобы все 165 локаций, описанных в книге, были обозначены мемориальными досками, аннотационными таблицами и т.д.
Ярослав Файзулин рассказал, что путеводитель рассчитан на всех, кто интересуется историей Украины
А начать такую мемориализацию, по его мнению, можно было со здания Киевсовета и КГГА, которое стоит на месте разрушенного во время Второй мировой войны сооружения, где была гостиница «Савой». Именно в эту гостиницу в начале октября 1917 года переехал из Педагогического музея Генеральный секретариат, ставший первым украинским правительством. Соавтор Александра Кучерука — Ярослав Файзулин поддержал коллегу. -1921nbsprokiv-62029ed.jpg» alt=»В Киеве презентовали уникальный путеводитель местами памяти Украинской революции 1917&1921 лет» />
На фото (слева направо): Ярослав Шибанов, Роман Лелюк, Александр Кучерук, Марина Хонда и Ярослав Файзулин. -pamjati-ukrayinskoyi-revoljuciyi-1917-1921nbsprokiv-efc0216.jpg» alt=»В Киеве презентовали уникальный путеводитель местами Украинской революции 1917 1921 –1921 год
«Такая мемориализация не только приближает к пониманию исторических событий, но и изменяет представления. Одно дело, когда мы гуляем, например, Мариинским парком и воспринимаем его как место развлечений и отдыха. Другое — знать, что с 8 февраля до 1 марта 1918 года здесь происходили массовые расстрелы киевлян большевиками…», — сказал Ярослав Файзулин.
По его словам, путеводитель рассчитан на всех, кто интересуется историей , ее столицы — Киева.
Александр ГАЛУХ, Борис КОРПУСЕНКО (фото), «Вечерний Киев»