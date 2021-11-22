В Киеве презентовали первую украинскую книгу о современной иллюстрации
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Книгу уже можно приобрести онлайн. Фото: IllustrationIn Ukraine
В издания вошли работы 30 украинских авторов.
Большую розовую книгу с желтым тигром посередине трудно поднять одной рукой. И это неудивительно — в ней впервые собрали лучшие отечественные иллюстрации, чтобы показать всем, как сегодня выглядит самое известное направление в медиаискусстве. стиль, творческие поиски и источники вдохновения.
Люсия Бондарь
Люсия Бондарь, основатель издательства CP PUBLISHING, изданная «Illustration in Ukraine», говорит, что разрабатывали, наполняли и оформляли книгу около года . Чтобы читатели познакомились поближе с создателями, добавили информацию об авторах: их творческий путь, первую созданную иллюстрацию, стиль и техники.
«Готовя это издание, для нас было важно рассказать непосредственно о художниках, о целом поколении художников, ровесников независимой Украины. Познакомившись с иллюстраторами, мы условно поделили информацию о них на блоки: «Биография», «Творческий путь», «Техника», «Вдохновение», «Стиль», — делится Люсия Бондарь.
В книге представлены работы тридцати украинских иллюстраторов из разных регионов. Все они имеют престижные награды, участвовали в международных выставках, читают лекции в университетах и издают авторские книги.
Работы иллюстраторки Анны Андреевой
Работы иллюстраторки Татьяны Якуновой
В 2014 году несколько украинских иллюстраторов создали клуб «Pictoric», цель которого активно продвигать и популяризировать наше искусство на выставках за границей. К тому же участники постоянно устраивали воркшопы, делали различные художественные проекты, показывали их за границей и приглашали иностранных художников приезжать делиться опытом в Украине.
Елена Старанчук
Одной из соучредительниц клуба иллюстраторов и отобранных авторов проекта «Illustration in Ukraine» стала киевлянка Елена Старанчук. За плечами у девушки опыт работы с издательством «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», награды конкурса «Лучший книжный дизайн» и многие другие проекты.
Иллюстратор работает исключительно с цифровой иллюстрацией — сначала эскиз изображения рисует от руки, затем воспроизводит на планшете и пользуется цифровыми редакторами. «Мы, участники клуба», мечтали издать книгу о современной украинской иллюстрации. Но за неимением средств не могли себе это позволить. Только на седьмой год существования клуба нам предложили создать обширную книгу с нашими работами. За что мы безгранично благодарны издателям!» — говорит Елена Старанчук.
Книгу уже можно приобрести онлайн
В книге показаны работы художников и рассказано об их технике, стиле, творческих поисках и источниках вдохновения< >Художница добавляет, поскольку книга об иллюстрации выходила впервые, было трудно выбрать, какие именно авторы будут представлены в ней. Все они имеют профессиональные навыки и работают в разных медиа: кто-то в книжной сфере, кто-то в рекламной. В конце концов решили показать разностороннюю иллюстрацию и насколько она круто развивается в Украине.
Олег Грищенко и журналистка «Вечернего Киева»
Другой художник, Олег Грищенко, работы которого также есть в книге, работает тушью или чернилами. И уже тогда отцифровывает. В своих работах мужчина использует декоративные элементы из украинского народного творчества, из средневековых гравюр, и изменяет их в соответствии со своим стилем.
«В издании представлены восемь моих иллюстраций. Все они совершенно разные по тематике: от декоммунизации до пивовара на карантине. Каждую свою работу я начинаю рисовать руками, а уже потом отцифровываю, добавляя цвета или эффекта»,— рассказал Олег Грищенко.
Пока книгу «Illustration in Ukraine» можно купить онлайн за 1299 гривен.
А вот в книжном магазине «Сияние» подготовили ряд книг, которые легко читаются в метро и популярные среди киевлян. В списке — увлекательные истории, короткие очерки и мировые бестселлеры.
Фото: IllustrationIn Ukraine
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»