В Киеве презентовали первую выставку сестер-художниц, вернувшихся из Европы
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Экспозиция продолжается в новом выставочном пространстве хаба «Культурный гараж». Фото предоставлено организаторами
В новом выставочном пространстве хаба «Культурный гараж» продолжается экспозиция «Тело и Город» Екатерины и Татьяны Очередько.
Это событие начало новый выставочный сезон 2022 года от Центра развития культуры города «Киев Культурный» в Креативном Хаби «Культурный гараж».
Это событие начало новый выставочный сезон 2022 года от Центра развития культуры города «Киев Культурный». Фото предоставлено организаторами
В экспозиции представлены новые живописные работы и графика проекта сестер Очередько OCHEREDKO ART TWINS. А именно две серии:
Серия работ Екатерины Очередько. Фото предоставлено организаторами
- «Тело»— Серия работ Екатерины Очередько. Художница выражает идею, что жизнь — это настоящее наслаждение, это ощущение осязания, ощущение эйфории и только настоящие эмоции, а современный человек настолько привыкает к маскам, которыми жонглирует для прагматических результатов. и¸счастливой жизни. znbspyevropi-6b70937.jpg» alt=»В&Nbsp;Киеве презентовали первую выставку сестер-художниц, вернувшихся из Европы» />
Серия работ Татьяны Очередько. Фото предоставлено организаторами
- «Город» — работы Татьяны Очередько, что созданы на основе впечатлений, полученных во время путешествий по Европе, оставшихся в приятных воспоминаниях. Татьяна особое внимание уделяет наблюдению за окружающим пространством за самой жизнью города, его изменениями, перестройками. Какие эмоции оно порождает в сердце, которое остается в воспоминаниях, а тусклое и исчезающее.
Сестры Очередько и куратор выставки Елена Прокопенко. Фото предоставлено организаторами
Сестры Очередько — лауреаты всеукраинских и международных выставок, члены Национального союза художников Украины. Имеют особую популярность в Европе после создания более 200 работ для коллекции Кипрского музея современного искусства. Получили награду Silver Key Honor Award от Кипрского музея современного искусства. Художники участвовали в работе киностудии Break Thru Films — в создании первого в мире полнометражного анимационного фильма, нарисованного вручную масляными красками, о жизни и смерти Винсента Ван Гога «С любовью, Винсент». Фильм был номинирован на премию Оскар и Золотой глобус. Обе мастера работали над мозаичным оформлением интерьера Спасо-Преображенского Собора в Киеве.
Сестры Очередько на открытии выставки. Фото предоставлено организаторами
Екатерина и Татьяна рассказали «Вечернему Киеву» о тематике своих работ и особенностях техники выполнения.
—Какая тема «Тело и город» возникла в вашем творчестве?
Мы родились в содержимом, живем, учимся, вдохновляемся поэтому неудивительно, что это захватило нас. Наше знакомство с другими странами началось именно с города, прекрасной Праги. Нам не всегда нравится как меняется большинство городов: хаотическая застройка, пробки, смог. Однако город это новые возможности, история, разностороннее общение, развитие и мотивация.
В экспозиции представлены новые живописные работы и графика проекта сестер Очередько. Фото предоставлено организаторами. В Киеве презентовали первую выставку сестер-художниц, вернувшихся из Европы» />
В экспозиции представлены новые живописные работы и графика проекта сестер Очередько. Фото предоставлено организаторами. В Киеве презентовали первую выставку сестер-художниц, вернувшихся из Европы» />
В экспозиции представлены новые живописные работы и графика проекта сестер Очередько. Фото предоставлено организаторами
— Стоят ли за изображениями реальные города, события, люди?
Татьяна:Да, мы в своих работах изображаем реально существующие города, которые мы посетили сами, ведь любим путешествовать. Наши впечатления, опыт пребывания в разных городах, общение, переживания легли в основу серии работ, посвященных городу. Само наблюдение стало толчком к исследованию, переосмыслению и актуализации различных аспектов жизни в городе. Как оно меняется, трансформируется, какое ощущение порождает и что на это влияет. Нам хотелось изобразить как можно больше граней города. Именно поэтому выбрали разные техники, ведь каждая техника дает изображению особое эстетическое и эмоциональное впечатление. Поэтому на выставке, преставленные работы, выполненные в технике офорт, линогравюра, акрил и масло на холсте.
Екатерина: Город- это не только дома и улицы, это люди, которые там живут. Они развиваются, изменяются, трансформируются под влиянием среды и сами влияют на нее. Для нашего творчества характерна работа именно с реальностью, что нас окружает, что мы чувствуем и переживаем. Поэтому работаем на пленэре, под открытым небом или в живую с моделями, моими музами. Их приглашаю к мне в мастерскую, мы общаемся о том, как они чувствуют собственное им нравящееся тело, а что хочется изменить. Я наблюдаю за жестами, позами, эмоциональным состоянием. То, что наиболее привлекательно, на мой взгляд, я и подчеркиваю в своих работах. Каждое тело прекрасно. Очень часто то, что в теле человеку не нравится, с художественной точки зрения, самое красивое. Я это демонстрирую. Приятно когда модели выходят из мастерской с чувством своей неповторимой красоты. Попадая в разные города я наблюдаю за людьми и когда образ выкристаллизовывается, просто подходящую и предлагаю мне позировать. Таким образом, каждая работа имеет свою неповторимую историю знакомства.
В экспозиции представлены новые живописные работы и графика проекта сестер Очередько. Фото предоставлено организаторами. В Киеве презентовали первую выставку сестер-художниц, вернувшихся из Европы» />
В экспозиции представлены новые живописные работы и графика проекта сестер Очередько. Фото предоставлено организаторами. В Киеве презентовали первую выставку сестер-художниц, вернувшихся из Европы» />
В экспозиции представлены новые живописные работы и графика проекта сестер Очередько. Фото предоставлено организаторами
— В каких техниках вам больше нравится работать и почему?
Екатерина: Мы многомедийные художники, работающие в живописи, графике, анимации и мозаике. В выборе техники мы отталкиваемся от ее эстетики. Имеем идею и только под нее подбираем технику, которая на наш взгляд как можно лучше визуально передает замысел. Однако имеем и свои любимые техники. Татьяна любит офорт, акриловую живопись, я-линогравюру и масляную живопись. Линогравюру люблю по возможности работали линией, ее толщиной и пластикой. Ничего лишнего только идея и линия. Когда мы хотим передать все, что кипит в середине, бурные эмоции мы обращаемся к живописи, а когда выразить размышления, философские поиски — к графике. Она требует дисциплины, внимания к деталям, знаниям сложных техник печати и колоссального времени. Иногда изготовление одной формы-клише требует 3-4 месяцев ежедневной работы.
Сестры Очередько проводят авторские экскурсии выставкой. Фото предоставлено организаторами
19 и 26 февраля состоятся экскурсии от художниц. Регистрация
Кроме того, в течение выставки желающие могут приобрести понравившиеся работы на открытом аукционе. Каталог выставки размещен на сайте «Киев культурный».
Выставка «Тело и Город»
Когда: до 28 февраля, вт-вс с 11:00 до 19:00, понедельник
Где: Хаб «Культурный гараж» г. Киев, ул. Николая Гринченко, 18
Вход свободный при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа; или «зеленого» COVID-сертификата или документа о выздоровлении.
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