В Киеве превышение радиационного фона не зафиксировано

magictr | 05.03.2022 | Новости | Комментариев нет

У Киеве превышение радиационного фона&<b> /p> </p> <p>В Киеве по состоянию на утро 5 марта показатели радиационного фона и атмосферного воздуха находятся в норме.</p> <p>На утро на левом берегу фиксируется показатель радиационного фона 0,12 мкЗв/час, на — 0,14 мкЗв/час, при норме 0,26 мкЗв/час.</p> <p>Данные по атмосферному воздуху города Киева:</p> <p>ул Григоровича-Барского, 7 — все показатели в норме. </p> <ul> <li>Азота диоксида — 0,03</li> <li>Углерода оксид – 0,8</li> <li>Ангидрид сернистый— 0,1</li> </ul> <p>ул Щербаковского, 27— все показатели в норме.</p> <ul> <li>Азота диоксида— 0.09 мг/куб м</li> <li>Углерода оксида — 0.6 мг /куб м</li> <li>Ангидрид сернистый — 0,2 мг/куб м</li> </ul> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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