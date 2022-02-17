В Киеве предупредили о первом уровне опасности из-за ветра
Киевлян просят обходить вывески. Фото: Борис Корпусенко
17 февраля днем в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).
Завтра киевлян ждет не самая приятная погода. Днем будет едва до семи градусов тепла, дождь и сильный ветер. Именно из-за порывов Украинский гидрометцентр предоставил метеорологические предупреждения для столицы.
Основные рекомендации, которые следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна плотно закрыть;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с автотранспортом.
Этой зимой в столице порывы ветра установили рекорд и наломали деревьев. 14 января максимальная скорость ветра достигла 23 м/с (83 км/ч). Этот показатель на 3 м/с превысил предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году, отмечают в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Исторический рекордный максимум скорости ветра у стол , по уточненным данным, равна 25 м/с и содержится с далекого 20 марта 1881 года.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»