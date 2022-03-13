В Киеве предоставляют консультации и лекарства больным рассеянным склерозом: адрес
Для этого необходимо обратиться в Киевскую городскую клиническую больницу №4. Фото: Валерий Яцик
Пациенты, болеющие рассеянным склерозом и находящиеся в столице, могут получить консультацию, а также необходимые лекарства в Киевской городской клинической больнице №4.
Для этого необходимо обратиться в приемное отделение заведения, который расположен по адресу ул. Соломенская, 17. При себе необходимо иметь паспорт.
Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург заверила, что в настоящее время запас лекарств для этой категории пациентов является постоянным, таким, что обеспечивает бесперебойное лечение.
Кроме того, больным гарантирована госпитализация по показаниям.
Также организовано онлайн-консультирование. Телефон для справок: 044-249-78-56.
Институт нейрохирургии в Киеве возобновляет прием пациентов. Плановые госпитализации будут проводиться с понедельника по пятницу, 9:00-15:00.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»