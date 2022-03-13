В Киеве правоохранители задержали сторонника «русского мира», имевшего оружие и символику СССР
59-летний киевлянин незаконно хранил оружие. Фото: Нацполиция
Злоумышленник неоднократно принимал участие в информационных акциях российской федерации против Украины, за что был внесен в базу данных «Миротворец».
В рамках реализации оперативной информации работники Подольского управления полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили 59-летнего местного жителя в незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый находится в базе данных « за участие в информационных акциях российской федерации против Украины, а также совершение других действий антигосударственной направленности.
Киян незаконно хранил огнестрельное оружие. Фото: Нацполиция. В Киеве правоохранители задержали сторонника «русского мира», имевшего оружие и символику СССР» />
В квартире изъяли запретную символику времен СССР. Фото: Нацполиция
При проведении неотложного обыска по месту жительства фигуранта следователи обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, а именно револьвер системы «Наган» и две тротиловые шашки, которые злоумышленник хранил в тайнике. Кроме этого в квартире нарушителя правоохранители изъяли военную амуницию и запретную символику времен СССР.
В квартире изъяли запретную символику времен СССР. Фото: Нацполиция
В квартире изъяли оружие. Фото: Нацполиция. В Киеве правоохранители задержали сторонника русского мира, который имел оружие и символику СССР» /> В квартире изъяли запретную символику времен СССР. Фото: Нацполиция
Полицейские сообщили мужчине о подозрении за ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — это незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения. Прокурором избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
В настоящее время коллеги из СБУ проверяют задержанного на причастность к совершению преступлений против основ Национальной безопасности Украины.
Мария КАТАЕВА< /strong>, «Вечерний Киев»